İstanbul denilince ilk akla gelen yapılardan biri: Galata Kulesi
Gezi Rehberi 17.08.2019, 11:49
1/11
Galata Kulesi, bulunduğu konumdan kenti gözleyen yapısıyla hakkında pek çok efsane ve hikaye anlatılan tarihi mekanlar arasında yer alıyor.
2/11
İstanbul denilince ilk akla gelen yapılardan biri: Galata Kulesi
3/11
İstanbul’da gezilmesi gereken sayıca çok olan yerlerden biri olarak öne çıkan Galata Kulesi’nin fiziksel özellikleri de sıklıkla merak ediliyor.
4/11
Bu noktada yerden yüksekliği tam olarak 69,90 metre olan kulenin tarihe meydan okuyan duvarlarının kalınlığı ise 3,75 metre olmasıyla dikkat çekiyor.
5/11
Galata Kulesi’nin dış çapı ise 16,45 metre olarak ölçülüyor. Kulenin gövdesinin yapımında işlenmemiş molozun kullanıldığı tahmin ediliyor ve kulenin sahip olduğu ağırlığın yaklaşık olarak 10 bin ton civarında olduğu düşünülüyor.
6/11
Asırlardır anlatılan pek çok hikayenin ana konusu olan Galata Kulesi’nin isminin de nereden geldiği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Nitekim Bizanslıların Megalos Pyrgos (Büyük Burç) olarak adlandırdığı, Cenevizlilerin ise Christtea Turris (İsa Kulesi) olarak isimlendirdiği bu kulenin adı temelde Yunanca bir noktaya dayanıyor.
7/11
Yunancada “süt” anlamına gelen “gala” sözcüğünden türediği düşünülen Galata Kulesi’nin ismi hakkında aynı zamanda İtalyanca veya Trakya kökenli bir isimden türetildiğine dair de yaygın görüşler bulunuyor.
8/11
Yerebatan Sarnıcı ve Kız Kulesi gibi İstanbul’un diğer önemli tarihi mekanlarında olduğu gibi Galata Kulesi hakkında da yerli halk tarafından türetilen birçok efsane ve hikaye bulunuyor. Zaman içinde ağızdan ağıza aktarılarak bugünlere kadar ulaştırılan bu efsaneler özellikle yabancı turistler tarafından çok ilgi çekici bulunuyor.
9/11
Efsanelerden ilki şu şekilde: Eski dönemde halk arasında yaygın olarak kabul gören bir inanışa göre; kuleye ilk kez çıktığınızda yanınızdaki sevdiğiniz kişi bulunuyorsa o kişi ile mutlaka evlenileceğine inanılıyor.
10/11
Bir diğer efsaneye göre denizin ortasında bulunduğu konumu yüzünden yalnız kalmaktan sıkılan Kız Kulesi, kente doğru baktığında tüm heybetiyle göğe uzanan, yakışıklı Galata Kulesi’ni fark ediyor. Kız Kulesi, Galata Kulesi’ni ilk fark ettiği andan itibaren ona aşık oluyor.
11/11