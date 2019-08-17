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Yerebatan Sarnıcı ve Kız Kulesi gibi İstanbul’un diğer önemli tarihi mekanlarında olduğu gibi Galata Kulesi hakkında da yerli halk tarafından türetilen birçok efsane ve hikaye bulunuyor. Zaman içinde ağızdan ağıza aktarılarak bugünlere kadar ulaştırılan bu efsaneler özellikle yabancı turistler tarafından çok ilgi çekici bulunuyor.