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İstanbul Devlet Tiyatrosu; Dünya Tiyatro Günü'nü tüm sahnelerinde ücretsiz sergilediği oyunlarla kutladı

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İstanbul Devlet Tiyatrosu; Dünya Tiyatro Günü'nü tüm sahnelerinde ücretsiz sergilediği oyunlarla kutladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 30 oyunu ücretsiz olarak sahneledi.

Bu kapsamda Küçük Sahne, Cevahir Salon 1 ve Salon 2, Üsküdar Stüdyo ve Tekel sahnelerinde beş oyun ücretsiz olarak temsil edildi.

Dünya Tiyatro Günü'nde ücretsiz olarak temsil edilen oyunlar Cevahir Salon 1'de Günün Çorbası, Cevahir Salon 2'de  Karmakarışık, Küçük Sahne'de Tamamen Doluyuz, Üsküdar Tekel Sahnesinde Romeo ve Juliet, Üsküdar Stüdyo Sahne'de ise İstasyon oldu ve yaklaşık 1000 seyirci tarafından ilgiyle izlendi.

Oyunlar başlamadan önce tüm sahnelerde Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildirisi okundu. 

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