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İstanbul Devlet Tiyatrosu, Romeo ve Juliet oyunu ile 'XVIII. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde 'Yılın prodüksiyonu' ödülüne layık görüldü

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İstanbul Devlet Tiyatrosu, Romeo ve Juliet oyunu ile 'XVIII. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde 'Yılın prodüksiyonu' ödülüne layık görüldü
Romeo ve Juliet oyunu ile 'XVIII. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde 'Yılın prodüksiyonu' ödülüne layık görüldü

Direklerarası Seyircileri’nin oluşturduğu Halk Jürisi üyelerinin 2017-2018 Tiyatro Sezonunda İstanbul’da sahneye koyulan oyunları seyrederek, başarılı olarak değerlendirdiği oyunlar, oyuncular ve tiyatrolar 15 Nisan Pazar gecesi Kozyatağı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törenle ödüllerini aldı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu William Shakespeare'in yazdığı, Dejan Projkovski'nin yönettiği Romeo ve Juliet adlı oyunu ile Prodüksiyon dalında ödüle layık görüldü. 

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