İstanbul Devlet Tiyatrosu, Yeni Tiyatro Dergisi'nin "6. Emek ve Başarı Ödülleri" için 18 dalda toplam 27 ödüle aday gösterildi.

Yeni Tiyatro Dergisi , 2018 yılında 6. kez düzenlenecek olan Emek ve Başarı Ödülleri adaylarını 16 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirdiği basın toplantısında açıkladı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu 18 dalda toplam 27 ödüle aday gösterildi. Ayrıca "2018 Emek Ödülü" ve "Jüri Özel Ödülü" Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'a verildi.

Aday gösterilen oyunlarımız ve sanatçılarımız şöyle:

Romeo ve Juliet

En İyi Yapım, Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu (Yunus Emre Terzioğlu), Umut Veren Kadın Oyuncu (Damla Ece Dereli), En İyi Kostüm Tasarımı (M. Nurullah Tuncer), En İyi Kostüm Tasarımı (Medina Yavuz Almaç), En İyi Işık Tasarımı (Serhat Akın), En İyi Oyun Fotoğrafı (Kıvanç Niş).

Günün Çorbası

Komedi/Müzikal Dalında En İyi Yapım, En İyi Yönetmen (Taner Tunçay), Komedi/Müzikal Dalında En İyi Kadın Oyuncu (Nermin Koçak Tunçay), Yardımcı Rolde En iyi Kadın Oyuncu (Selmin Artemiz), En İyi Kostüm Tasarımı (Nalan Alaylı), En İyi Hareket Düzeni (Seda Özgiş), Yılın Dramaturgu (Selen Korad Birkiye).

Bayrak

En İyi Yönetmen (Kubilay Karslıoğlu), En İyi Erkek Oyuncu (Ali İpin), Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu (Deniz Çom), En İyi Işık Tasarımı (Akın Yılmaz).

Alyoşa

En İyi Kadın Oyuncu (Seray Gözler), En İyi Dekor Tasarımı (Behlüldane Tor), En İyi Işık Tasarımı (Kerem Çetinel), Türkçe'ye Katkı Ödülü (Hayati Çitaklar).

Tamamen Doluyuz

Komedi/Müzikal Dalında En İyi Yönetmen (Elif Erdal), Umut Veren Erkek Oyuncu (Efe Erkekli), Yılın Dramaturgu (Günay Ertekin).

Düdüklüde Kıymalı Bamya

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu (Emin Maltepe).

Elektra

En İyi Kostüm Tasarımı (Nalan Alaylı)

Ödüller, 30 Nisan Pazartesi akşamı Beşiktaş Fulya Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.