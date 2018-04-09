İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDA BU HAFTA (10 Nisan-15 Nisan 2018)

İstanbul Devlet Tiyatrosu 10 Nisan - 15 Nisan haftasında perdelerini biri çocuk oyunu olmak üzere yedi oyun ile açıyor.

Sahnelenecek oyunlar Narnia Günlükleri, İkinci Bölüm, Medea Kali, Alyoşa, Fatima'nın Erkekleri, Profesyonel ile Purnima ve Sırlar Ormanı olacak.

Narnia Günlükleri (Müzikal), Cevahir Salon 1'de

Clive Staples Lewis'in yazdığı yedi kitaplık fantastik seri Narnia Günlükleri'nin ikinci kitabı olan Aslan, Cadı ve Dolap'tan Irita Kutchmy tarafından tiyatroya uyarlanan Narnia Günlükleri 14 Nisan Cumartesi günü prömiyerini gerçekleştiriyor. Oyunun müzikleri de Irita Kutchmy'ye ait. Dekor tasarımında Hakan Dündar, kostüm tasarımında Ceren Karahan, ışık tasarımında ise Yakup Çartık imzası var. Koreografileri Tuğçe Tuna'ya ait olan müzikalin, müzik direktörü Kemal Günüç.

Dolaptan geçerek kendilerini Narnia ülkesinin sonsuz kışında bulan çocukların, ülkenin Cadı'nın zulmünden kurtulması için Aslan'ın yanında savaşmaya hazırlanmalarını anlatan oyundaki karakterlere Sevinç Erol, Ömer Hüsnü Turat ve kalabalık bir oyuncu kadrosu hayat veriyor. Canlı bir orkestranın da eşlik edeceği ve 7'den 70'e tüm izleyicilere hitap eden Narnia Günlükleri müzikali 29 Nisan Pazar gününe kadar Cevahir Salon 1'de izlenebilir.

İkinci Bölüm, Cevahir Salon 2'de

Neil Simon'ın yazdığı, Cemil Büyükutku'nun çevirisini yaptığı İkinci Bölüm oyununun yönetmeni Hidayet Erdinç. Dekor tasarımında Ethem İzzet Özbora, kostüm tasarımında Nalan Alaylı, ışık tasarımında İ. Önder Arık imzası bulunan oyunun dramaturgu Selen Korad Birkiye. Karısını kaybetmenin acısını üzerinden atmaya çalışan bir erkek ve yeni boşanmış bir kadının hayatlarının ikinci bölümünde bir araya gelmelerini anlatan oyunda karakterlere Ayşen İnci, Şahin Çelik, Lebip Gökhan ve Veda Yurtsever İpek hayat veriyor. İkinci Bölüm,

14 Nisan Cumartesi gününe kadar Cevahir Salon 2'de izlenebilir.





Fatima'nın Erkekleri, Küçük Sahne'de

Ali Kemal Güven'in yazdığı, Serkan Salihoğlu'nun yönettiği oyunun dekor tasarımında Emrah Kürekçi, kostüm tasarımında Nalan Alaylı, ışık tasarımında Önder Ay imzası bulunmakta. Müziklerini Ömer Sarıgedik'in yaptığı oyunun metin süpervizörü Hasibe Kalkan. Oyun şöhretli bir Hollywood yıldızı olan Fatima'nın pırıltılar içinde görünen şöhretinin ardında saklanan acılar ve kayıplarla örülmüş yaşamına ışık tutarken; kaba ve acımasız bir baba yüzünden intihar eden erkek kardeşini, Türkiye'deki evinden kaçıp Amerika'da aşık olmasını ve kaybedişini, şöhret basamaklarını tırmanmasını, piyasanın acımasız prodüktörlerinden birisi haline gelmesini, oğlunun yarattığı hayal kırıklığını ve yaşlanmaya başlamasını sinematografik bir kurguyla anlatıyor. Oyundaki karakterlere Özlem Güveli ve Can Şıkyıldız hayat veriyor. Fatima'nın Erkekleri 10-15 Nisan tarihleri arasında Küçük Sahne'de izlenebilir.





Medea Kali, Üsküdar Tekel Sahnesinde

Laurent Gaude'nun yazdığı, H. Zeynep Utku'nun dilimize kazandırdığı Medea Kali'nin yönetmeni Musa Uzunlar. Dekor tasarımı Aytuğ Dereli'ye, kostüm tasarımı Aslı Akıncı'ya, ışık tasarımı Enver Başar'a ait olan oyunun görsel tasarımında Merih Öztaylan, müzik direktörlüğünde Mehmet Fırıl imzası bulunuyor. Oyunda Gorgonların en korkuncu, göz göze geldiği her şeyi taşlaştıran Medusa ve Hindu mitindeki yaratan ve yok eden, koruyucu ana Tanrıça Kali kadın arketipleriyle harmanlanarak Laurent Gaudé tarafından yeniden ele alınan Medea efsanesi anlatılıyor. Oyundaki karakterlere H. Zeynep Utku, Musa Uzunlar ve Diren Coşkun hayat veriyor. Medea Kali 14 Nisan Cumartesi gününe kadar Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir.





Alyoşa, Üsküdar Stüdyo Sahne'de

Hayati Çitaklar'ın yazdığı Alyoşa oyununun yönetmeni Ahmet Somers. Dekor tasarımı Behlüldane Tor'a, kostüm tasarımı Medina Yavuz Almaç'a, ışık tasarımı Kerem Çetinel'e ait. Müziklerini Fırat Akarcalı'nın yaptığı oyunun dijital animasyon tasarım ve uygulamasında Şirin Dağtekin Yenen ve Erkan Cerit imzası bulunuyor. Aliye Berger'in fırtınalı yaşamına bir tanıklık, yaratıcı kişiliğine bir saygı duruşu niteliğinde olan oyunda karakterlere Seray Gözler, Asuman Çakır, Erhan Tuna, M. Coşkun Ülgen, Melike Durak Aras, Gözde Yıldırım, Onur Somay ve Şebnem Bilgeerhayat veriyor. Alyoşa oyunu, 15 Nisan Pazar gününe kadar Üsküdar Stüdyo Sahne'de izlenebilir.





Profesyonel, Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezinde

Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçeviç'in oyunu Profesyonel, sekiz yıldır İstanbul Devlet Tiyatrosunda temsillerine devam ediyor. Başar Sabuncu ve Bilge Emin'in Türkçeye kazandırdığı oyunun rejisörü Işıl Kasapoğlu. Dekor tasarımında Nurettin Özkönü, kostüm tasarımında Gülümser Erigür, ışık tasarımında İ. Önder Arık imzası bulunan oyunun müzikleri Cenap Oğuz'a ait. 40 yaşlarında bir edebiyat adamı ile bir sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu soluk soluğa izlenecek hikayesini anlatan oyunda karakterlere Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli ve Cenap Oğuz hayat veriyor. Profesyonel oyunu 13-14-15 Nisan tarihlerinde Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezinde izlenebilir.





ÇOCUK OYUNU

Purnima ve Sırlar Ormanı, Cevahir Salon 2'de

Handan Ergiydiren Doğan ve Günay Ertekin'in yazdığı, yönetmenliğini Handan Ergiydiren Doğan'ın yaptığı çocuk oyunu Purnima ve Sırlar Ormanı 15 Nisan Pazar günü Cevahir Salon 2'de izlenebilir.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

Güzeller güzeli Hint prensesi Purnima, Wenteka dağlarının ardındaki Indra nehrinin suyundan içerek sonsuz güzelliğe kavuşulabileceğini öğrenir. Hemen yollara düşer ve sırlarla dolu ormandan geçerek Indra'ya ulaşmaya çalışır. Bu yolculuk sırasında bir sürü hayvan dostu olur, onlardan bir sürü ibret hikâyesi dinler ve sonunda Indra nehrine ulaşır. Bakalım Purnima sonsuz güzelliğe kavuşabilecek mi?



