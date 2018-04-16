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İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDA BU HAFTA (17 Nisan-22 Nisan 2018)

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İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDA BU HAFTA (17 Nisan-22 Nisan 2018)
İstanbul Devlet Tiyatrosu 17 Nisan - 22 Nisan haftasında perdelerini beş oyun ile açıyor. Sahnelenecek oyunlar Narnia Günlükleri, Avrupa, Romeo ve Juliet, #Cehennem ve İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı olacak.

Narnia Günlükleri (Müzikal), Cevahir Salon 1'de

Clive Staples Lewis'in yazdığı yedi kitaplık fantastik seri Narnia Günlükleri'nin ikinci kitabı olan Aslan, Cadı ve Dolap'tan Irita Kutchmy tarafından tiyatroya uyarlanan Narnia Günlükleri 14 Nisan Cumartesi günü prömiyerini gerçekleştirmişti. Oyunun müzikleri de Irita Kutchmy'ye ait. Dekor tasarımında Hakan Dündar, kostüm tasarımında Ceren Karahan, ışık tasarımında ise Yakup Çartık imzası var. Koreografileri Tuğçe Tuna'ya ait olan müzikalin, müzik direktörü Kemal Günüç.

Dolaptan geçerek kendilerini Narnia ülkesinin sonsuz kışında bulan çocukların, ülkenin Cadı'nın zulmünden kurtulması için Aslan'ın yanında savaşmaya hazırlanmalarını anlatan oyundaki karakterlere Sevinç Erol, Ömer Hüsnü Turat ve kalabalık bir oyuncu kadrosu hayat veriyor. Canlı bir orkestranın da eşlik edeceği ve 7'den 70'e tüm izleyicilere hitap eden Narnia Günlükleri müzikali 29 Nisan Pazar gününe kadar Cevahir Salon 1'de izlenebilir.    

    


Avrupa, Cevahir Salon 2'de 

David Greig'in yazdığı, Hakan Silahsızoğlu'nun çevirisini yaptığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği Avrupa oyunu Cevahir Salon 2'de temsillerine devam ediyor. Oyunun dekor ve kostüm tasarımında Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımında Yakup Çartık, koreografide ise Alpaslan Karaduman imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri Fırat Akarcalı'ya ait. Avrupa oyununda, toplumsal ve ekonomik açıdan çürümeye yüz tutmuş bir sınır kasabasına gelen iki kaçak mültecinin, ülkelerindeki savaştan kaçarken ekonomik sorunların yerli halk üzerinde yarattığı gerilimin kurbanlarına dönüşmeleri anlatılıyor. Oyundaki karakterlere Salih Dündar Müftüoğlu, Atilla Şendil, Eylem Yıldız, Umut Tabak, Gülşah Fırıncıoğlu, Ferdi Alver, Gökay Akgör, Hakan Yeni, Zuhal Acar, Burak Çiçek, Ferit Çelik ve Ahmet Armutlu hayat veriyor. Avrupa oyunu 21 Nisan Cumartesi gününe kadar Cevahir Salon 2'de izlenebilir.

İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı, Küçük Sahne'de

Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Elif Erdal'ın yönettiği oyunun dekor ve kostüm tasarımında Suzan Erbilgin, ışık tasarımında Akın Yılmaz imzası bulunmakta.Oyun askerden dönmüş bir üniversite mezunu gencin, iş aramaya başladığı süreçte ülkesinde kriz çıkmasını, insan kaynakları uzmanlarının “modern metotlarla” hazırladığı başvuru-eleme-cevap bekleme badirelerini aşmaya çalışmasını hem eğlenceli hem de ironik bir dille anlatıyor. Oyundaki karaktere Berkay Tulumbacı hayat veriyor. İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı 17-22 Nisan tarihleri arasında Küçük Sahne'de izlenebilir. 

 


Romeo ve Juliet,  Üsküdar Tekel Sahnesinde

William Shakespeare'in yazdığı, Özdemir Nutku'nun çevirisini yaptığı oyunun rejisi Makedon yönetmen Dejan Projkovski'ye ait. Oyunun dekor tasarımında M. Nurullah Tuncer, kostüm tasarımında Medina Yavuz Almaç, ışık tasarımında Serhat Akın imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri Goran Trajkoski, koreografisi Olga Pango tarafından hazırlandı. Oyunda iki düşman ailenin çocukları olan Romeo ve Juliet'in trajik aşkları farklı bir yorumla seyirciye sunuluyor. Oyundaki karakterlere Damla Ece Dereli, Atakan Akarsu, Seda Yıldız, Ahmet Dizdaroğlu, Zeliha Güney, Nuray Durmuş, Kerim Altınbaşak, Murat Turhan, Muhammed Çakay, Bilal Ercan, Yunus Emre Terzioğlu, Burak Pamuk, Cem Bayurgil, Arif Mustafa Güney ve Serhat Akülker hayat veriyor. Romeo ve Juliet oyunu 21 Nisan Cumartesi gününe kadar Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir.

 

#Cehennem, Üsküdar Stüdyo Sahnesinde

Jennifer Haley'in yazdığı, Gülay Gür'ün çevirisini yaptığı oyunun rejisörü Metin Belgin. Dekor Tasarımında Hakan Dündar, kostüm tasarımında Ceren Karahan, ışık tasarımında Yakup Çartık imzası bulunan oyunun dramaturgu Şafak Eruyar. Oyun düşüncelerimizi kodlayan, yaşamı gerçeklikten koparan ve şiddet dürtüsünü tetikleyen sanal dünyanın gelecekte duygularımızı da ele geçirme olasılığını bilim kurgu atmosferinde tartışıyor. Oyundaki karakterlere Metin Belgin, Simay Tuna, Ahmet Somers, Bahadır Buyruk ve Aslı Büşra Sarınç hayat veriyor. #Cehennem, 17-22 Nisan tarihleri arasında Üsküdar Stüdyo Sahnesinde izlenebilir. 

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