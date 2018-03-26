İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDA BU HAFTA (27 Mart-1 Nisan 2018)

İstanbul Devlet Tiyatrosu 27 Mart-1 Nisan haftasında perdelerini biri çocuk oyunu olmak üzere altı oyun ile açıyor. Sahnelenecek oyunlar Günün Çorbası, Karmakarışık, Romeo ve Juliet, İstasyon, Tamamen Doluyuz ile Purnima ve Sırlar Ormanı olacak.

Günün Çorbası (Müzikal), Cevahir Salon 1'de

Todd Mueller ve Hank Boland'ın yazdığı, müzikleri Gregg Opelka'ya ait müzikalin çevirisi ve rejisi Taner Tunçay'a, dramaturjisi Selen Korad Birkiye'ye ait. Oyunun dekor tasarımında Behlüldane Tor, kostüm tasarımında Nalan Alaylı, ışık tasarımında ise İ. Önder Arık imzası bulunmakta. Koreografisini Seda Özgiş'in, müzik direktörlüğünü Melikcan Zaman'ın yaptığı müzikal Amerika'da tabloid gazetelere karşı tiraj kaygısında olan bir gazetenin Pulitzer ödüllü muhabirinin ünlü bir restorana "günün çorbası"nın sır gibi saklanan tarifini ele geçirmek üzere gönderilmesiyle başlayan romantik bir müzikal komedi. Oyundaki karakterlere Ozan Uçar, Nermin Koçak Tunçay, Onur Ertaman, Selmin Artemiz, Gözde Türker, Aykan Aydın, Seza Yeğin, Aykut Söyük, Vehbi Akıntürk, Gülçin Arslan, Gizem Genç ve Orhan Ergiol hayat veriyor. Günün Çorbası müzikali 1 Nisan Pazar gününe kadar Cevahir Salon 1'de izlenebilir

Karmakarışık, Cevahir Salon 2'de

Ray Cooney'in yazdığı, çevirisi Haldun Dormen ve Kemal Uzun'a ait olan oyunun rejisörü Haldun Dormen. Dekor tasarımında Savaş Çevirel, kostüm tasarımda Mihriban Oran, ışık tasarımında ise Serhat Akın imzası bulunmakta. Oyunun koreografı Yeşim Alıç. Richard Phillips adında saygın bir bakanın rakip partinin sekreteriyle küçük bir kaçamak yapmaya hazırlanırken, otel odasında pencereden içeri sarkmış bir erkek cesedi bulmaları üzerine gelişen olayları anlatan oyun, komedi türünün en iyi örneklerinden biri. Oyundaki karakterlere Erkan Taşdöğen, Fatih Kahraman, Ali Ersin Yenar, Rüyam Perihan Dirin, Özden Çiftçi, Ebru Demirdöven, Aral Seskir, Sinan Cem Çabuk, Cem Şahin ve Suzan Sabancı hayat veriyor. Karmakarışık oyunu 31 Mart Cumartesi gününe kadar Cevahir Salon 2'de izlenebilir.





Tamamen Doluyuz, Küçük Sahne'de

Becky Mode'un yazdığı, Lale Eren Dalsar'ın çevirisini yaptığı Tamamen Doluyuz 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Küçük Sahne'de izlenebilir. Elif Erdal'ın yönettiği oyunun dekor ve kostüm tasarımında Batuhan Bozcaada, ışık tasarımında Akın Yılmaz imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri Orhan Enes Kuzu'ya, dramaturgisi Günay Ertekin'e ait. Tek kişilik oyunda ana karaktere Efe Erkekli hayat verirken, birçok sürpriz sanatçı da sesiyle oyuna katkıda bulunuyor.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

Konservatuarın oyunculuk bölümünden mezun bir genç, kendi alanında iş bulamadığı için, şehrin en lüks restoranlarından birinde rezervasyon görevlisi olarak çalışmaktadır. Tek isteği mesleğini yapabilmek ve gittiği oyunculuk görüşmelerinin birinden olumlu cevap almaktır. Ancak hali hazırda, çalıştığı restoranın bakımsız bodrum katında, üç kişinin işini tek başına üstlenerek, Noel tatilinin yoğun rezervasyon trafiğine yetişmeye çalışmakta, bir yandan patronlarının istekleri, zengin müşterilerin kaprisleriyle ilgilenip, bir yandan da ailesini ve dostlarını mutlu etmeye çalışmaktadır. Bakalım Sam içine düştüğü bu trajikomik ortamdan kendini kurtarıp, asıl işine geri dönebilecek midir?





Romeo ve Juliet, Üsküdar Tekel Sahnesinde

William Shakespeare'in yazdığı, Özdemir Nutku'nun çevirisini yaptığı oyunun rejisi Makedon yönetmen Dejan Projkovski'ye ait. Oyunun dekor tasarımında M. Nurullah Tuncer, kostüm tasarımında Medina Yavuz Almaç, ışık tasarımında Serhat Akın imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri Goran Trajkoski, koreografisi Olga Pango tarafından hazırlandı. Oyunda iki düşman ailenin çocukları olan Romeo ve Juliet'in trajik aşkları farklı bir yorumla seyirciye sunuluyor. Oyundaki karakterlere Damla Ece Dereli, Atakan Akarsu, Seda Yıldız, Ahmet Dizdaroğlu, Zeliha Güney, Nuray Durmuş, Kerim Altınbaşak, Murat Turhan, Muhammed Çakay, Bilal Ercan, Yunus Emre Terzioğlu, Burak Pamuk, Cem Bayurgil, Arif Mustafa Güney ve Serhat Akülker hayat veriyor. Romeo ve Juliet oyunu 31 Mart Cumartesi gününe kadar Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir.





İstasyon, Üsküdar Stüdyo Sahne'de

Olexandr Viter'in yazdığı, Senem Cevher'in çevirdiği İstasyon adlı oyunun yönetmeni Ali Atilla Şendil. Dekor ve kostüm tasarımında Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımında ise Nejat Karaorman imzası bulunmakta. Yolu istasyona düşen üç kadının zamanla bu mekanın mutlu esirleri haline gelip, kendi kabukları içinde yaşamaya mahkum olmalarını anlatan oyundaki karakterlere Gamze Yapar Şendil, Berrin Akhasanoğlu ve Zeynep Alper hayat veriyor. İstasyon 1 Nisan Pazar gününe kadar Üsküdar Stüdyo Sahne'de izlenebilir.









ÇOCUK OYUNU

Purnima ve Sırlar Ormanı, Cevahir Salon 2'de

Handan Ergiydiren Doğan ve Günay Ertekin'in yazdığı, yönetmenliğini Handan Ergiydiren Doğan'ın yaptığı çocuk oyunu Purnima ve Sırlar Ormanı 1 Nisan Pazar günü Cevahir Salon 2'de izlenebilir.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

Güzeller güzeli Hint prensesi Purnima, Wenteka dağlarının ardındaki Indra nehrinin suyundan içerek sonsuz güzelliğe kavuşulabileceğini öğrenir. Hemen yollara düşer ve sırlarla dolu ormandan geçerek Indra'ya ulaşmaya çalışır. Bu yolculuk sırasında bir sürü hayvan dostu olur, onlardan bir sürü ibret hikâyesi dinler ve sonunda Indra nehrine ulaşır. Bakalım Purnima sonsuz güzelliğe kavuşabilecek mi?