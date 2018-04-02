İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDA BU HAFTA (3 Nisan-8 Nisan 2018)

İstanbul Devlet Tiyatrosu 3 Nisan - 8 Nisan haftasında perdelerini biri çocuk oyunu olmak üzere yedi oyun ile açıyor.

Sahnelenecek oyunlar Coriolanus, Profesyonel, Nehrin Solgun Yüzü, Huzur, Sevgili Hayat, Tamamen Doluyuz ile Purnima ve Sırlar Ormanı olacak.

Coriolanus, Cevahir Salon 1'de

William Shakespeare'in yazdığı, Özdemir Nutku'nun çevirisini yaptığı oyunun rejisi İngiliz asıllı Avustralya'lı yönetmen Malcolm Keith Kay'e ait. Oyunun dekor tasarımında Behlüldane Tor, kostüm tasarımında Medina Yavuz Almaç, ışık tasarımında İ. Önder Arık imzası bulunmakta. Müzik direktörlüğünü Çağrı Beklen'in, koreografisini Tamer Serkan Subaşı'nın yaptığı oyunun dramaturgu Yeşim Gökçe. Oyunda, soylu bir savaş kahramanı olan Coriolanus, suç işlemediği halde utanç verici duruma düşürülerek, politikacılar ve halk tarafından cezalandırılır ancak o yine de inandıklarını dillendirmeye devam eder. Roma'nın sözde demokrasisinin eğitimsiz ve aç halkı, başlarında güzel ama boş vaatlerde bulunan politikacılarla Coriolanus'un karşısına dizilirler. Fakat karşılarında savaş yaralarını gösterip oy toplamak varken onları küçümseyen bir general bulurlar. Oyundaki karakterlere Tolga Evren, Deniz Ulaş Tansel Öngel, Ece Okay, Eylem Yıldız, Özgür Yalım, Cengiz Daner ve Salih Dündar Müftüoğlu ile beraber kalabalık bir oyuncu kadrosu hayat veriyor. Coriolanus, 8 Nisan Pazar gününe kadar Cevahir Salon 1'de izlenebilir.

Profesyonel, Cevahir Salon 2'de

Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçeviç'in oyunu Profesyonel, yedi yıldır İstanbul Devlet Tiyatrosunda temsillerine devam ediyor. Başar Sabuncu ve Bilge Emin'in Türkçeye kazandırdığı oyunun rejisörü Işıl Kasapoğlu. Dekor tasarımında Nurettin Özkönü, kostüm tasarımında Gülümser Erigür, ışık tasarımında İ. Önder Arık imzası bulunan oyunun müzikleri Cenap Oğuz'a ait. 40 yaşlarında bir edebiyat adamı ile bir sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu soluk soluğa izlenecek hikayesini anlatan oyunda karakterlere Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli ve Cenap Oğuz hayat veriyor. Profesyonel oyunu 7 Nisan Cumartesi gününe kadar Cevahir Salon 2'de izlenebilir.





Sevgili Hayat, Küçük Sahne'de

Funda Özşener'in yazdığı oyunun rejisörü Metin Belgin. Oyunun dekor ve kostüm tasarımında Nalan Alaylı, ışık tasarımında Serhat Akın imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri ise Stelyo Berber'e ait. Oyunda 1922 yılı İzmir’inde, “Amane” kahvelerinde şarkı söyleyen Eleni ile sokaklarda yaşayan Lena’nın hayatları kesişir. İki kadın savaşın kaosunda, ‘gitmekle kalmanın’ sanrıları arasında kendi yazgılarına sürüklenir. Sevgili Hayat, toprağından sökülüp atılanların kültürüne, müziğine ve trajedisine farklı bir bakış sunuyor. Oyundaki karakterlere Yeşim Gül ve Ebru Aytürk hayat veriyor. Sevgili Hayat 3 Nisan-8 Nisan tarihleri arasında Küçük Sahne'de izlenebilir.



Nehrin Solgun Yüzü, Üsküdar Tekel Sahnesinde

Nick Stafford'un yazdığı, çevirmeni ve rejisörü Ahmet Levendoğlu olan Nehrin Solgun Yüzü 8 Nisan Pazar gününe kadar Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir. Dekor ve kostüm tasarımı Şirin Dağtekin Yenen'e, ışık tasarımı Yakup Çartık'a ait. Müziklerde Bruce Springsteen ve Eren Levendoğlu imzaları bulunuyor. Oyunda, kaybolan kızını bulmak için şüpheliyi hapishanede sık sık ziyaret eden bir kadınla dostluk kurmaya çalışan bir babanın hikayesi anlatılıyor. Oyundaki karakterlere Levend Öktem, Duygu Üzüm Arat, Serhan Süsler ve Gürcan Salihoğlu hayat veriyor.





Huzur, Üsküdar Stüdyo Sahnesinde

Kenan Işık'ın Ahmet Hamdi Tanpınar'ın aynı adlı eserinden tiyatroya uyarladığı Huzur'un yönetmeni M. Nurullah Tuncer. Dekor tasarımında Behlüldane Tor, kostüm tasarımında Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımında ise İ. Önder Arık imzası bulunmakta. Müzikleri Orhan Enes Kuzu'ya ait olan oyunun koreografı Ö. İlyas Odman. Oyundaki karakterlere Nimet İyigün Nalbant, Kubilay Karslıoğlu, Hakan Elmasoğlu, Orkun Gülşen, Damla Ece Dereli, Nesli Yılmaz, Ozan Hikmet Özcan, Burak Çağlar, Derya Yırtıcı, Yusuf Can Sancaklı, Tolga Kortunay, Fatih Altınağaç,Gökhan Türkal, Burcu Bahar Aydın, Göze Şenol, Emir Üstündağ, Can Feza Gündüz ve Furkan Sarı hayat veriyor.

Oyunun konusu şöyle:

İkinci dünya savaşının çıkmasına saatler kala Mümtaz, hasta yatağında yatmakta olan kuzeni İhsan’ın ilaçlarını yaptırmak üzere dışarı çıkar. İlaçların hazırlanmasını beklerken girdiği eskici dükkanında geçirdiği son bir senenin olayları, bu olaylara etki eden tüm kişiler, hayatını şekillendiren her şey zihninde yeniden, aynı şiddetle canlanır. Mümtaz düşle gerçek arasında gidip gelirken aşkı, hayatı ve ölümü yeniden sorgulamaya başlar. Yanı başındaki savaş tehdidi altında, çağının aydını olarak Mümtaz, bir yandan bireysel sıkıntılarıyla toplumsal sorumluluklarının arasında sıkışmıştır. Huzur, Mümtaz’ın huzuru arama hikayesidir.

Huzur oyunu Üsküdar Stüdyo Sahnesinde 7 Nisan Cumartesi gününe kadar izlenebilir.





Tamamen Doluyuz, Küçükçekmece Kültür Merkezinde

Becky Mode'un yazdığı, Lale Eren Dalsar'ın çevirisini yaptığı Tamamen Doluyuz 6-7-8 Nisan tarihlerinde Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezinde izlenebilir. Elif Erdal'ın yönettiği oyunun dekor ve kostüm tasarımında Batuhan Bozcaada, ışık tasarımında Akın Yılmaz imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri Orhan Enes Kuzu'ya, dramaturgisi Günay Ertekin'e ait. Tek kişilik oyunda ana karaktere Efe Erkekli hayat verirken, birçok sürpriz sanatçı da sesiyle oyuna katkıda bulunuyor.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

Konservatuarın oyunculuk bölümünden mezun bir genç, kendi alanında iş bulamadığı için, şehrin en lüks restoranlarından birinde rezervasyon görevlisi olarak çalışmaktadır. Tek isteği mesleğini yapabilmek ve gittiği oyunculuk görüşmelerinin birinden olumlu cevap almaktır. Ancak hali hazırda, çalıştığı restoranın bakımsız bodrum katında, üç kişinin işini tek başına üstlenerek, Noel tatilinin yoğun rezervasyon trafiğine yetişmeye çalışmakta, bir yandan patronlarının istekleri, zengin müşterilerin kaprisleriyle ilgilenip, bir yandan da ailesini ve dostlarını mutlu etmeye çalışmaktadır. Bakalım Sam içine düştüğü bu trajikomik ortamdan kendini kurtarıp, asıl işine geri dönebilecek midir?





ÇOCUK OYUNU

Purnima ve Sırlar Ormanı, Cevahir Salon 2'de

Handan Ergiydiren Doğan ve Günay Ertekin'in yazdığı, yönetmenliğini Handan Ergiydiren Doğan'ın yaptığı çocuk oyunu Purnima ve Sırlar Ormanı 8 Nisan Pazar günü Cevahir Salon 2'de izlenebilir.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

Güzeller güzeli Hint prensesi Purnima, Wenteka dağlarının ardındaki Indra nehrinin suyundan içerek sonsuz güzelliğe kavuşulabileceğini öğrenir. Hemen yollara düşer ve sırlarla dolu ormandan geçerek Indra'ya ulaşmaya çalışır. Bu yolculuk sırasında bir sürü hayvan dostu olur, onlardan bir sürü ibret hikâyesi dinler ve sonunda Indra nehrine ulaşır. Bakalım Purnima sonsuz güzelliğe kavuşabilecek mi?



