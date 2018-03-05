İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDA BU HAFTA (6 Mart-11 Mart 2018)

İstanbul Devlet Tiyatrosu 6 Mart-11 Mart haftasında perdelerini biri çocuk oyunu olmak üzere yedi oyun ile açıyor. Sahnelenecek oyunlar Elektra, Avrupa, Alyoşa, Kontrabas, Fatima'nın Erkekleri, Karmakarışık ve Sihirli Keman olacak.

Elektra, Cevahir Salon 1'de

Sophokles'in eserini Zeynep Avcı'nın çevirisi ile sahneye koyan Işıl Kasapoğlu. Oyunun dekor tasarımında Hakan Dündar, kostüm tasarımında Nalan Alaylı, ışık tasarımında Cem Yılmazer imzası bulunmakta. Müziklerini Alper Maral'ın hazırladığı oyunun dramaturgu Onur Erbilen.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

Troya savaşından zaferle dönen büyük Yunan komutanı Agamemnon'un karısı Klytaimnestra sarayı aşığı ile birlikte yönetmektedir. Babasının intikam arzusuyla yanıp kavrulan Elektra ise kentte esaret altında bir yaşam sürmektedir. Elektra'nın tek gayesi sürgün olan erkek kardeşi Orestes'in yurda dönmesi ve annelerini aşığıyla birlikte öldürmesidir. Babasının katilleriyle uzun yıllar yaşamak zorunda kalan Elektra, ölmüş babasının onurunu kurtarmak için intikamını nasıl alacak ve nefret ettiği annesiyle nasıl hesaplaşacaktır?

Oyundaki karakterlere Fikret Urucu, Özlem Öçalmaz, Uzay Gökhan Irmak, Kübra Tektaş, Tolga Pancaroğlu, Melisa Akman, Sibel Ferlibel, Ece Akeren, Simge Ayvazoğlu, İlda Özgürel, Deniz Keresteci, Kerime Obenik ve Kontrtenor Nuri Harun Ateş hayat veriyor. Elektra, 11 Mart Pazar gününe kadar Cevahir Salon 1'de izlenebilir.







Avrupa, Cevahir 2 Sahnesinde

David Greig'in yazdığı, Hakan Silahsızoğlu'nun çevirisini yaptığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği Avrupa oyunu Cevahir 2 sahnesinde temsillerine devam ediyor. Oyunun dekor ve kostüm tasarımında Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımında Yakup Çartık, koreografide ise Alpaslan Karaduman imzası bulunmakta. Oyunun müzikleri Fırat Akarcalı'ya ait. Avrupa oyununda, toplumsal ve ekonomik açıdan çürümeye yüz tutmuş bir sınır kasabasına gelen iki kaçak mültecinin, ülkelerindeki savaştan kaçarken ekonomik sorunların yerli halk üzerinde yarattığı gerilimin kurbanlarına dönüşmeleri anlatılıyor. Oyundaki karakterlere Salih Dündar Müftüoğlu, Atilla Şendil, Eylem Yıldız, Umut Tabak, Gülşah Fırıncıoğlu, Ferdi Alver, Gökay Akgör, Hakan Yeni, Zuhal Acar, Burak Çiçek, Ferit Çelik ve Ahmet Armutlu hayat veriyor. Avrupa oyunu 6-10 Mart tarihleri arasında Cevahir 2 Sahnesinde izlenebilir.





Fatima'nın Erkekleri, Küçük Sahne'de

Ali Kemal Güven'in yazdığı, Serkan Salihoğlu'nun yönettiği Fatima'nın Erkekleri 6 Mart Salı günü prömiyerini gerçekleştiriyor. Oyunun dekor tasarımında Emrah Kürekçi, kostüm tasarımında Nalan Alaylı, ışık tasarımında Önder Ay imzası bulunmakta. Müziklerini Ömer Sarıgedik'in yaptığı oyunun metin süpervizörü Hasibe Kalkan. Oyun şöhretli bir Hollywood yıldızı olan Fatima'nın pırıltılar içinde görünen şöhretinin ardında saklanan acılar ve kayıplarla örülmüş yaşamına ışık tutarken; kaba ve acımasız bir baba yüzünden intihar eden erkek kardeşini, Türkiye'deki evinden kaçıp Amerika'da aşık olmasını ve kaybedişini, şöhret basamaklarını tırmanmasını, piyasanın acımasız prodüktörlerinden birisi haline gelmesini, oğlunun yarattığı hayal kırıklığını ve yaşlanmaya başlamasını sinematografik bir kurguyla anlatıyor. Oyundaki karakterlere Özlem Güveli ve Can Şıkyıldız hayat veriyor. Fatima'nın Erkekleri 6-11 Mart tarihleri arasında Küçük Sahne'de izlenebilir.

Alyoşa, Üsküdar Tekel Sahnesinde

Hayati Çitaklar'ın yazdığı Alyoşa oyununun yönetmeni Ahmet Somers. Dekor tasarımı Behlüldane Tor'a, kostüm tasarımı Medina Yavuz Almaç'a, ışık tasarımı Kerem Çetinel'e ait. Müziklerini Fırat Akarcalı'nın yaptığı oyunun dijital animasyon tasarım ve uygulamasında Şirin Dağtekin Yenen ve Erkan Cerit imzası bulunuyor. Aliye Berger'in fırtınalı yaşamına bir tanıklık, yaratıcı kişiliğine bir saygı duruşu niteliğinde olan oyunda karakterlere Seray Gözler, Asuman Çakır, Erhan Tuna, M. Coşkun Ülgen, Melike Durak Aras, Gözde Yıldırım, Onur Somay ve Şebnem Bilgeerhayat veriyor. Alyoşa oyunu, 17 Mart Cumartesi gününe kadar Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir.



Kontrabas, Üsküdar Stüdyo Sahne'de

Alman yazar Patrick Süskind'in yazdığı, Metin Belgin'in yönettiği Kontrabas yirmi altıncı yılında sahnelenmeye devam ediyor. Oyunun dekor tasarımında Ethem İzzet Özbora, kostüm tasarımında Serpil Tezcan, ışık tasarımında Yakup Çartık imzası bulunmakta. Oyunda, bir devlet memuru olan kontrabasçı müziğin, tarihin, cinselliğin, hiyerarşinin ve toplumun dedikodusunu yapıyor.

Oyundaki karaktere Metin Belgin hayat veriyor. Kontrabas 6-14 Mart tarihleri arasında Üsküdar Stüdyo Sahne'de izlenebilir.





Karmakarışık, Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezinde

Ray Cooney'in yazdığı, çevirisi Haldun Dormen ve Kemal Uzun'a ait olan oyunun rejisörü Haldun Dormen. Dekor tasarımında Savaş Çevirel, kostüm tasarımda Mihriban Oran, ışık tasarımında ise Serhat Akın imzası bulunmakta. Oyunun koreografı Yeşim Alıç. Richard Phillips adında saygın bir bakanın rakip partinin sekreteriyle küçük bir kaçamak yapmaya hazırlanırken, otel odasında pencereden içeri sarkmış bir erkek cesedi bulmaları üzerine gelişen olayları anlatan oyun, komedi türünün en iyi örneklerinden biri. Oyundaki karakterlere Erkan Taşdöğen, Fatih Kahraman, Ali Ersin Yenar, Rüyam Perihan Dirin, Özden Çiftçi, Ebru Demirdöven, Aral Seskir, Sinan Cem Çabuk, Cem Şahin ve Suzan Sabancı hayat veriyor. Karmakarışık oyunu, 9-10-11 Mart tarihlerinde Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezinde izlenebilir.





ÇOCUK OYUNU

Sihirli Keman, Cevahir Salon 2'de

Aristide Christian Charpentier'in yazdığı, Türkan Dündar ve Hakan Tartan'ın Türkçeye kazandırdığı ve yönetmenliğini Ebru Kara'nın yaptığı çocuk oyunu 11 Mart Pazar günü Cevahir Salon 2'de izlenebilir. Oyunun dekor ve kostüm tasarımında Nalan Alaylı, ışık tasarımında Akın Yılmaz imzası bulunuyor. Müzikleri Burçak Çöllü'ye ait olan çocuk oyununda karakterlere Abdülhamit Mutlu, Melek Tanker, Oğuzhan Özcan ve Melih Pamukçu hayat veriyor.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

Kendi halinde oğluyla birlikte yaşayan ayakkabı ustası Jules'e günün birinde bir sandık gelir. Babasının yanında çalışan Jacques ile arkadaşı Pierre arasında sandığı açıp içindekilere sahip olmak için amansız bir mücadele başlar. Oysa bu sihirli bir sandıktır. Sandığı açmak ve içindekilere sahip olmak için ise yedi ayrı anahtara ihtiyaç vardır. Babasının mesleğini devam ettirmekle hayallerinin peşinden gitmek arasında kalan genç Jacques'ın renkli hayal dünyasına götüren oyun dostluk, çalışmak, sevgi ve aile bağlarının önemine vurgu yapıyor.



