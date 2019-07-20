İstanbul havalimani resimli son hali

Yaşam 20.07.2019, 01:55
İstanbul havalimani resimli son hali

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı’nın son hali havadan görüntülendi.

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