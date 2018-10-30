"İstanbul Havalimanı"mız hayırlı olsun!

Mustafa Toruntay

Olmaz, tamamlanamaz, yapılsa bile kullanılamaz denilen İstanbul Havalimanımız 42 ay gibi bir sürede tamamlanarak hizmete açıldı. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; yatırım bedeli 10 milyar 247 bin Euro, devlete ödenecek kira bedeli 22 milyar 152 milyon Euro olmak üzere vergiler hariç toplam 32.4 milyar Euro ekonomik getirisi olan İstanbul Havalimanımız hayırlı olsun. Dünyanın tek çatı altındaki en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan yeni havalimanımız benzerleri gibi 8-10 yılda değil 42 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete açıldı.

Hain darbe girişimini elinin tersiyle savuşturan, ekonomik sıkıntılardan alnının akıyla çıkan ülkemiz, bunca olana rağmen tüm dünyanın kıskanarak baktığı bir yatırımı daha hayata geçirerek ne kadar büyük bir devlet olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Geçmişi de geleceği gibi aydınlık olan ülkemiz; büyümeye, gelişmeye ve hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam etmektedir. Her ne kadar bu kutlu yürüyüş, iç ve dış düşmanları rahatsız etse de bizi yolumuzdan döndürmeyecektir.