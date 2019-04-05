İstanbul Havalimanı’na "Büyük Göç" Kameralara Böyle Yansıdı (Videolu)

İstanbul Havalimanı’na "Büyük Göç" Kameralara Böyle Yansıdı (VİDEOLU)

"Büyük Göç" olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinde Atatürk Havalimanı'ndan taşıt kafileyi yola çıktı. İstanbul Havalimanı'na giden taşıt kafileyi havadan görüntülendi.

Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan ve "Büyük Göç" olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci devam ediyor. Dün gece yoğun bir biçimde süren taşınma harekâtlarına gündüz saatlerinde ara verilmişti. Bugün saat 22.00 itibariyle yollar trafiğe kapatıldı ve büyük taşınma yine başladı. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na giden taşıt kafileyi havadan görüntülendi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Emrah Kuş /İHA)