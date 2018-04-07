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İstanbul Yeni Havalimanı'na yabancı basın asılsız haberlerle karalama kampanyası başlatmış durumda

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Mustafa Toruntay

Dünyanın en büyük havalimanı olan üçüncü havalimanımız daha bitmeden bazı kimseleri rahatsız eder oldu. Avrupa ve özellikle Almanya basını, üçüncü havalimanımıza karşı kara propaganda faaliyetleriyle karalama kampanyaları yürütmeye başladı, ancak bizde bir laf vardır korkunun ecele faydası yok.

Ülkemiz artık iyiden iyiye yanımızda dost gibi gözüken ama öyle olmayanların uykusunu kaçırır oldu. 15 Temmuz hain darbe girişimini elinin tersiyle savuran, alçak terör örgütleriyle mücadele eden, sınır ötesi operasyonlar gerçekleştiren, milyonlarca mazluma kucak açıp ev sahipliği yapan ülkemiz her geçen gün daha da büyüyor. Şimdi de çok kısa bir süre sonra hizmete girecek olan ve dünyanın en büyük havalimanı olan üçüncü havalimanımız hakkında yabancı basın asılsız haberlerle karalama kampanyası başlatmış durumda. Böyle mesnetsiz haberler yaparak büyüyen ülkemizin önünü keseceğini sananlar maalesef sadece kendi bulundukları durumu gözler önüne seriyorlar.

İstanbul Yeni Havalimanı'mız binlerce insanımıza iş kapısı olacak ve ülkemize ekonomi anlamda büyük katkı sağlayacak. Bizler de taşımacılık sektöründe hizmet veren bir sendika olarak, bu konuda üstümüze düşen ne varsa yapmaya hazırız.

 

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