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İstanbul'da 17 İlçede Oylar Sayılıyor

İstanbul'da 17 İlçede Oylar Sayılıyor

AK Parti'nin itirazları üzerine İstanbul'daki 16 ilçede geçersiz oylar sayılırken, Çatalca'da ise tüm oyların sayımı yapılıyor

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İSTANBUL (AA) - 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinin ardından itirazlar üzerine İstanbul'da 16 ilçede geçersiz oylar, Çatalca'da ise tüm oylar yeniden sayılıyor.

AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçti.

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Silivri, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.

Çatalca'da ise tüm oyların yeniden sayılması kararı üzerine sayım devam ediyor.

Muhabir: Hanife Sevinç, İbrahim Halil Aktürk

 

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