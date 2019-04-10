İstanbul’da Esnafa 3 milyon lira hasar veren hırsızlık çetesi suçüstü çökertildi

Esnafa 3 milyon lira hasar veren hırsızlık çetesi suçüstü çökertildi

İstanbul Anadolu yakasındaki 6 ilçeden 3 ay içerisinde; kapalı adaleye kamyonetle geldikleri iş yerlerinden lastik, çuval çuval toz şeker ve kablo çalarak 3 milyon lira hasar veren hırsızlık çetesi, son işlerinde polis ekipleri tarafından suçüstü tutularak çökertildi. İş yerlerine sürünerek giren hırsızlar güvenlik kameralara yansırken, nezaretine alınan 8 kuşkulu adliyeye sevk edildi.

İstanbul Sultanbeyli, Maltepe, Ataşehir, Beykoz, Pendik ve Çekmeköy'de 8 şahıstan oluşan hırsızlık çetesi, kapalı adaleye kamyonet ile 10 dükkanından soygun yapması üzerine polis ekipleri harekete geçti. İş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini analize alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği takımları, hırsızlığı yapan kişilerin aynı bireyler olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, kimliğini tanımladıkları kuşkuluları takibe aldı.

SON İŞLERİNDE SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yapılan takipler neticesinde polis, Çekmeköy Semti Başıbüyük Yolu Sokağı üzerinde bulunan bir dükkanının alarmının çaldığı ve iş yeri önünde suratları kapalı elleri eldivenli kişilerin kamyonete malzeme yükledikleri ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren takımlar, adrese giderek vasıtaya yanaştıklarında kuşkulular değişik doğrultulara doğru kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca neticesinde 8 kuşkulu polis ekipleri tarafından tek tek tutuldu. Nezaretine alınan kişiler şubeye götürülerek ifadeleri alındı.

Suç Dosyaları Kabarık

Son işlerinde suçüstü tutulan bireylerden 635 adet sigara ele geçirildi. Yakalanan Beytullah E.32, Cevat A.24, Orhan Y.28, Emrah B.34, Günaydın Y.65, Ferhat B.32, Dursun E.27,Turgay A.47 harekâtlarının bitirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette muhtelif kabahatlerden çok rakamda kaydı bulunan kabahat aygıtlarının esnafı 3 milyon lira hasara uğrattıkları tespit edildi. Öte yandan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

SÜRÜNEREK DELİKTEN GİRDİ

Görüntülerde, kapalı adaleye kamyonet ile dükkanının önüne gelen hırsızlardan biri sürünerek delikten içeriye giriyor. Ardından kapıyı açan hırsız, dostlarını içeriye sokuyor. Bireyler daha sonra dükkanındaki malzemeleri elden ele vererek kamyonete yüklüyor. Bir başka görüntü de ise yeniden kamyonet ile gelen bireyler, trafiğin vızır vızır aktığı yerde hırsızlık yaparak kaçıyor.

(Doğan Can Cesur /İHA)