İstanbul'da Halk Otobüsü Dehşet Saçtı ( VİDEOLU )

Şişli'de fireni boşaldığı iddia edilen bir Özel Millet Otobüsü hakimiyetten çıkarak 3 ticari taşıta ve 2 otobüse çarptı. Kazada bir otobüs sürücüsü taşıtta sıkışırken çok sayıda vatandaş hafif yaralandı.

Kaza, Şişli Mecidiyeköy'de saat 21.30 sıralarında alana geldi. İddiaya göre, freni boşalan bir Özel Millet Otobüsü hakimiyetten çıkarak 3 ticari taşıta ve 2 Özel halk Otobüsüne çarptı. 3 vasıta ve 3 otobüsün karıştığı kazayı gören yurttaşlar itfaiye, sıhhat ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine vaka yerine gelen takımlar çalışma başlattı. Taşıtta sıkışan bir otobüs sürücüsüne itfaiye takımları müdahale etti. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü rehabilitasyon altına alındı. Kazada hafif yaralanan yurttaşların olduğu bilindi. Hafif yaralı yurttaşlara vaka yerine gelen sıhhat takımları anında müdahale etti. Vatandaş ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan araçların çekici ve vinç yardımıyla olay yerinden kaldırma çalışmaları devam ediyor.

(Medeni Topaloğlu/İHA)