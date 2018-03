İstanbul'daki Asya ile Avrupa'yı birleştiren köprüler Pakistan Bayrağının renkleriyle ışıklandırılacak

Abdul Akbar

Pakistan Milli Gününü kutlamak için İstanbul Boğazı üzerinde Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprüler 23 Mart 2018'de Pakistan bayrağının renkleriyle ışıklandırılacaktır.

Pakistan ve Türkiye örnek alınacak dostluk ilişkilerinin keyfini çıkarmaktadır. İki ülke iyi ve kötü zamanlarında her zaman birbirlerinin yanında durmuştur. Yıllar geçtikçe bu ilişki daha da güçlenmiştir.

Pakistan Büyükelçiliği Türk Hükümetinin Pakistan Milli Gününü Türkiye'de kutlamak için yapmış olduğu dostça jest için derinden minnettardır.

Bunun yanı sıra, "Solo Türk" hava akrobasisi takımı ve Türkiye'nin T-129 ATAK helikopterleri de İslamabad'da 23 Mart'ta yapılacak olan gösteri uçuşu törenine katılacaktır.

Istanbul Bridges connecting Asia with Europe to be illuminated in Pakistani Flag Colors

To commemorate the National Day of Pakistan on 23rd March 2018, the bridges in Istanbul across Bosphorous Strait, connecting the two continents of Asia and Europe, would be illuminated in Pakistan Flag colors.

Pakistan and Turkey enjoy exemplary friendly relations. The two countries have always stood by each other in good and difficult times. Over years the relationship has grown from strength to strength.

The Embassy of Pakistan deeply appreciates the Turkish Government’s friendly gesture to commemorate the National Day of Pakistan in Turkey.

Meanwhile, aerial acrobatic team “Solo Türk” and T-129 ATAK helicopters of Turkey will also participate in the fly-past ceremony during “Pakistan Day” parade in Islamabad on 23 March.