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İstasyon 22 Mart'ta prömiyerini gerçekleştirdi

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İstasyon 22 Mart'ta prömiyerini gerçekleştirdi
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2017-2018 tiyatro sezonunun yeni oyunu İstasyon ile perdelerini açmaya devam ediyor. İstasyon 22 Mart 2018'de Üsküdar Stüdyo Sahne'de prömiyerini gerçekleştirdi.

"İstasyon, egomuzu tatmin eden sahte arzuları değil, gerçek arzularımızı talep ediyor."

Yolu bir istasyona düşen üç kadının zamanla bu mekanın mutlu esirleri haline gelip, kendi kabukları içinde yaşamaya mahkum olmalarını anlatan oyundaki karakterlere Gamze Yapar Şendil, Berrin Akhasanoğlu ve Zeynep Alper hayat veriyor.

Olexandr Viter'in yazdığı, Ali Atilla Şendil'in yönettiği oyunun dekor ve kostüm tasarımında Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımında ise Nejat Karaorman imzası bulunmakta.

İstasyon 1 Nisan Pazar gününe kadar Üsküdar Stüdyo Sahne'deki temsillerine devam edecek. 


 

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