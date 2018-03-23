İstasyon 22 Mart'ta prömiyerini gerçekleştirdi

"İstasyon, egomuzu tatmin eden sahte arzuları değil, gerçek arzularımızı talep ediyor."
Yolu bir istasyona düşen üç kadının zamanla bu mekanın mutlu esirleri haline gelip, kendi kabukları içinde yaşamaya mahkum olmalarını anlatan oyundaki karakterlere Gamze Yapar Şendil, Berrin Akhasanoğlu ve Zeynep Alper hayat veriyor.
Olexandr Viter'in yazdığı, Ali Atilla Şendil'in yönettiği oyunun dekor ve kostüm tasarımında Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımında ise Nejat Karaorman imzası bulunmakta.
İstasyon 1 Nisan Pazar gününe kadar Üsküdar Stüdyo Sahne'deki temsillerine devam edecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.