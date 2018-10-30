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“İş’te Cumhuriyet Toplantısı”nda duygu sağanağı yaşandı

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İrem Subaşı

GGYD’nin “İş’te Cumhuriyet Toplantısı”nda duygu sağanağı yaşandı. Pınar Ayhan’ın “Orada Duruverseydi Zaman, Kemal” gösterisi, izleyenlerin gözyaşları arasında tamamlandı.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda çok özel bir kutlama organize etti. GGYD’nin “İş’te Cumhuriyet” etkinliği, Hilton Otel’de, 400’ü aşkın davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Kutlamaya Başkan M. Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulu evsahipliği yaparken, çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkan ve yöneticisi de etkinlikte yerini aldı. Cumhuriyet coşkusunun doyasıya yaşandığı, salonun kırmızı beyaza boyandığı toplantının açılışında, GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu anlamlı bir konuşma yaptı.

Cumhuriyet, en büyük güvencemiz

Cumhuriyet’in, içi öyle kolay doldurulacak bir kavram olmadığını söyleyen Başkan Allıoğlu, “Vatan topraklarını savunmak, bağımsızlığını canı pahasına korumak için işgalcilere kaırşı onur savaşı veren bir milletin küllerinden yeniden doğuşudur Cumhuriyet… Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük Eserim’ dediği Cumhuriyet, geleceğimiz adına en büyük güvencemizdir. O nedenle bizlere, gençlere ve çocuklara düşen, Cumhuriyet’e sımsıkı sarılmak, birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyet’i yüceltmek ve güçlendirmek olmalıdır. İşte o zaman Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır” dedi.

Bayraklar, marşlar, gözyaşları…

GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu konuşmasını, salondaki konuklarla birlikte Andımız’ın son bölümünü okuyarak alkışlar arasında tamamladı. İş’te Cumhuriyet Toplantısı’nda daha sonra sahneyi, Pınar Ayhan aldı. Ayhan ve ekibinin, Mustafa Kemal Atatürk'ü konu alan “Orada Duruverseydi Zaman Kemâl” adlı gösterileri, gösteriye eşlik eden şarkılar, izleyenlere doyumsuz saatler yaşattı. İki saat kaldığı sahnede adeta devleşen Pınar Ayhan, konuklara duygu sağanağı yaşattı. Gösteri izleyenlerin gözyaşları arasında, ellerde Türk Bayrakları, dillerde 10. Yıl Marşı eşliğinde tamamlandı.

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