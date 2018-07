İster içeriden gelsin, ister dışarıdan, Millî iradeye gölge düşürecek hiçbir dayatmaya rıza göstermeyeceğiz!

Önümüzdeki dönemde, en çok vesayete ve darbeye karşı dikkatli olacağız. İster içeriden gelsin, ister dışarıdan, millî iradeye gölge düşürecek, milletimizin emanetine halel getirecek hiçbir dayatmaya rıza göstermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclise gelişinde, TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından askerî törenle karşılandı.

Bugün yemin ederek göreve başlayacak olan 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tüm üyelerini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili seçimlerinde yurt dışı ve gümrükler dâhil aldıkları 21 milyon 338 bin 693 geçerli oy ile yüzde 42,56'lık bir oran elde ettiklerini hatırlattı.

“SEÇİMLERİN SONUÇLARINI DOĞRU BİR YAKLAŞIMLA OKUMAMIZ GEREKİYOR"

Teveccühünü Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan her vatandaşa ayrı ayrı teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Bu seçimlerde gerek oy oranı gerek milletvekili sayısı bakımından hedeflerimizin gerisinde kalmış olmamız, daha çok çalışmamız, daha çok gayret göstermemiz gerektiğine işaret ediyor. Bizim milletimiz, dünyada eşine ender rastlanır bir ferasetle, sezgiyle öyle mesajlar verir ki hayran olmamak mümkün değildir. Seçimlerin sonuçlarını bu yaklaşımla okumamız gerekiyor."

Önlerindeki tabloya işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 26 milyon 330 bin 823 geçerli oy ve yüzde 52,56 oy oranıyla en yakın rakibimizin 11 milyon üzerinde bir farkla bize teveccüh göstermiştir. Buna karşılık milletimiz Mecliste AK Parti'yi yine birinci parti yapmış, zafer elde etmesini sağlamış ama hedefinin de gerisinde bırakmıştır. Milletimizin sandıkta yaptığı bu hassas ayarı doğru değerlendirmeliyiz" diye konuştu.

“YÖNETİM SİSTEMİMİZİ DEĞİŞTİREN ADIMLARI MİLLETİMİZLE BİRLİKTE ATTIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'yi milletle kurduklarını, bugüne kadar karşılaştıkları tüm badirelerin üstesinden de milletin desteğiyle geldiklerini dile getirdi. İktidarlarının ilk döneminde vesayetle mücadeleyi bu sayede gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "İkinci döneminde büyük kalkınma hamlemizi bu şekilde başarıya ulaştırdık. Üçüncü dönemimizde bize kurulan tuzakları bu sayede bozduk. Dördüncü dönemimizde yaşadığımız yol kazasını yine aynı şekilde telafi ettik. 15 Temmuz darbe girişimi gibi tarihimizin ve dünyanın en alçak ihanetlerinden birini yine milletimizle birlikte başarısızlığa uğrattık. Yönetim sistemimizi değiştiren adımları milletimizle birlikte attık. 24 Haziran seçimlerindeki sonuca da bu şekilde ulaştık.”

Pazartesi günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı yemin töreniyle, Türkiye’nin yeni bir döneme adım attığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Meclis’teki merasimin ardından Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde muhteşem bir göreve başlama töreni gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar kesinleşen hâliyle törene 22 Cumhurbaşkanı ile 17 Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Meclis Başkanı düzeyinde katılım olacak” dedi.

“HEDEFİMİZ GÜÇLÜ MECLİS, GÜÇLÜ HÜKÛMET VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’DİR”

“Seçim kampanyamız boyunca hep söylediğimiz gibi, bizim hedefimiz güçlü Meclis, güçlü hükûmet, güçlü Türkiye’dir. İnşallah hep birlikte, irade, erdem ve cesaretle Türkiye’yi şahlandıracağız” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kavramlarla milletin karşısına, başkaları gibi laf olsun diye değil, yürekten inandıkları ve uygulamaya kararlı oldukları için çıktıklarını vurguladı.

"İstiklal harbine başlarken dualarla, salavatlarla, Kuran-ı Kerim'le açılan bu Meclis, o dönemde çatışmaların tüm şiddetiyle sürdüğü dönemde dahi faaliyetlerini sürdürmüştür" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar 1960 ve 1980 darbelerinde dağıtılmış olsa da Meclisimizin her zaman milletimizin umudu olmayı sürdürdüğünü görüyoruz. Hatta 15 Temmuz'da bu Meclis cesaretiyle ve dirayetiyle adeta tarih yazmıştır. Savaş uçakları tarafından bombalanıp, helikopterler tarafından taranıp, tanklar tarafından taciz edilirken dahi içeride darbecilere meydan okuyan bu Gazi Meclisi ne kadar güçlü tutarsak, millet ve devlet olarak geleceğimize o derece güvenle bakarız" ifadesini kullandı.

Türkiye'yi, millî iradenin tecelligahı olan Meclisle iş birliği içinde geliştireceklerini ve hedeflerine ulaştıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah cuma günü, Allah nasip ederse, ilk toplantımızı yapmadan önce Hacı Bayram'a cuma için gideceğiz. Hacı Bayram'dan sonra dualarımızı yapacağız ve ondan sonra da ilk kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz" bilgisini verdi.

“MİLLLETİMİZİN EMANETİNE HALEL GETİRMEYECEĞİZ”

Yeni yönetim sisteminin ne getirdiğini anlamayan veya anlamak istemediği için Meclisi tahkir ve tahrik etmeye çalışanların, aslında demokrasiye olan inançsızlığını çok açık ortaya koyduklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokrasilerde yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız olduğunu; yürütme görevinin dün Başbakan bugün Cumhurbaşkanı tarafından ifa edilecek olmasının, demokrasiye aykırı hiçbir yanının bulunmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “Önümüzdeki dönemde, en çok vesayete ve darbeye karşı dikkatli olacağız. İster içeriden gelsin, ister dışarıdan, millî iradeye gölge düşürecek, milletimizin emanetine halel getirecek hiçbir dayatmaya rıza göstermeyeceğiz. Gerekirse kendimizi ortaya koyacağız, ama ülkemizi böyle bir zillete maruz bırakmayacağız” vurgusu yaptı.

“TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE AMANSIZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLECEK”

Terör örgütleriyle mücadelenin amansız bir şekilde sürdürüleceğini, bölücü terör örgütünün yurt içindeki yapılanmasının adeta belini kırdıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Yeni güvenlik konseptimiz gereği, artık saldırıları ülkemiz topraklarında beklemiyor, tehditleri kaynağında yok ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarıyla, sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör zincirini pek çok yerinden kırdık. Mümbiç’te, Amerika ile vardığımız anlaşmayı adım adım hayata geçiriyoruz. Bu bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyene kadar durmayacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Irak hükûmetinin hem de Kuzey Irak yönetiminin bölücü terör örgütünden bıktığı ve usandığının anlaşıldığını söyledi. Yapılan görüşmelerde bunun görüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin operasyonunun, orta vadede Irak devletinin toprak bütünlüğünün ve egemenlik haklarının gerçek anlamda sağlanmasına katkıda bulunacağını anlattı.

Suriye'de Tel Abyad'dan Kamışlı'ya kadar olan bölgeyi terör örgütünden temizlemekte kararlı olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Bölgede uzun süredir terör örgütüne destek veren güçlerin, Türkiye'nin bu kararlılığını anladığını ve uzlaşma yollarını aradıklarını görüyoruz. Yakında bu konuda da önemli gelişmeler bekliyoruz. Bölücü terör örgütü sahada köşeye sıkıştıkça siyasi alandaki manevralarla ve sivilleri hedef alan vahşetiyle kendine alan açmaya çalışıyor. Kendi güdümündeki siyasi partiyi her alanda güçlü tutmak bölücü örgütün en önemli hedefidir. Ana muhalefet partisi, bölücü terör örgütünün bu siyasi manevrasına bize göre meşruiyeti sorunlu olan bir partiyi tam anlamıyla taşıma oylarla Meclise sokarak bir anlamda destek vermiştir.

Türkiye'nin millî güvenliğini ilgilendiren bu tür meselelere partilerin kendi iç işleri olarak bakamayız. Terör örgütünün yeniden sivilleri infaza yönelmesinin gerisindeki en önemli saik, kendi güdümündeki partiye sağladığı bu destektir. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde terör örgütleriyle iltisaklı siyasi yapılara müsamaha gösterilmez. Buradan bir kez daha CHP'yi bölücü terör örgütünün güdümündeki parti ile ilişkisini gözden geçirmeye ve tercihini milletten yana kullanmaya davet ediyorum."

FETÖ İLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında FETÖ ile mücadeleye de değindi. Mücadelenin kesintisiz ve kararlı şekilde devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ davaları yakından takip ettiklerini söyledi. Bu davaların büyük bir bölümünün yılsonuna kadar tamamlanacağının anlaşıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Temyiz aşamalarının da bitmesiyle mahkûmiyet alan FETÖ mensubu teröristler ülkemiz ve milletimize yaptıkları ihanetin bedelini, ömürlerini dört duvar arasında tamamlayarak ödeyeceklerdir. Sadece ülkemizin değil belki de dünyanın en sinsi terör örgütü olan bu ihanet çetesiyle mücadelenin öyle kolay olmadığını özellikle belirtmek isterim.”

“YAKINLARININ SUÇLARINDAN DOLAYI PASAPORT ALAMAYAN VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDURİYETLERİNİ GİDERİYORUZ”

Adli boyutuyla hâkim ve savcıların, idari boyutuyla olağanüstü hâl işlemlerini inceleme komisyonunun titiz bir çalışmayla suçluları ve masumları ayırt etmenin gayreti içinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz'dan sonra FETÖ mensupları aileleriyle birlikte yurt dışına kaçmaya başlamıştı. Bu durumu engellemek için alınan tedbirlerden biri de pasaport tahdidiydi. Artık soruşturmalar ve davalar belli bir aşamaya geldiği için 181 bin 500 kişiyle ilgili pasaport tahdidi şayet mani bir hâl yoksa birkaç gün içinde kaldırılacak. Böylece yakınlarının suçlarından dolayı pasaport alamayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermiş oluyoruz. Mahkeme kararı ile konan tahditler bu kapsamın dışındadır. Bu tür tahditler ancak yine mahkeme kararıyla kaldırılabiliyor" dedi.

Kaçarak kurtulduklarını sanan FETÖ üyelerini de birer ikişer Türkiye'ye getirerek adaletin karşısına çıkardıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çok ağır sosyal, siyasi ve ekonomik maliyeti olan FETÖ'nün kökünü kazıyana kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Yeni yönetim sisteminin, mücadeleyi daha etkin yürütme konusunda kendilerine çok önemli imkânlar sağladığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hâlâ kendini gizlediğini sanarak sağda solda faaliyet yürüten veya yeniden harekete geçmek üzere sinsice bekleyen FETÖ'cüler olduğunu biliyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Nerede olurlarsa olsunlar bunların hepsini de birer birer tespit edecek ve gereğini yapacağız" dedi.

“ÜLKEMİZİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ HÂLİNE GETİRMEKTE KARARLIYIZ”

Ekonominin, yeni dönemde de öncelikleri arasında ve terörle mücadeleyle birlikte ilk sırada yer aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yapısal sorunları reformlarla çözerek, kasıtlı olarak kurulan tuzakları birer birer bozarak, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri hâline getirmekte kararlıyız. Milletimize verdiğimiz bu sözü tutmak için biz bu yola baş koyduk” ifadelerini kullandı.

Siyasi bağımsızlığın, savunma sanayiini geliştirmenin yanı sıra ekonomik bağımsızlıktan geçtiğini çok iyi bildiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün IMF ile yolları ayırarak, bu konuda önemli bir adım attık. İnşallah bu dönemde, cari açık, enflasyon, faiz başta olmak üzere, ekonomideki yapısal sorunlarımızı çözerek, çok daha ileri bir seviyeye ulaşacağız. Üretimi, ihracatı ve istihdamı artırmak için gereken her tedbiri alacak, her uygulamayı devreye sokacağız” dedi.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ATILIM DÖNEMİ

Aynı şekilde Avrupa Birliği ile ilişkileri hakkaniyete dayalı bir çizgiye oturtmak için gayret göstereceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Rusya ile ilişkilerimiz adeta katlanarak gelişiyor. Orta Asya ile ilişkilerimizde yeni bir atılım dönemindeyiz. Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan ile zaten çok yakın iş birliği içindeyiz. Özbekistan ile yeni bir dönemin perdelerini açtık. Kırgızistan ile ilişkilerimiz de hassasiyetlerimize kulak verildiği sürece hızla ilerleyebilecek bir yerde duruyor. Üçüncü bin yılın yükselen yıldızı olarak kabul edilen Afrika'nın her köşesini adeta hallaç pamuğu gibi atıyoruz. Afrika'yı her düzeyde ve her fırsatta ziyaret ederek siyasi, insani ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Güney Amerika'yı yeni açılım alanımız olarak belirlemiştik.

Dünyanın ekonomik devi olan Çin, siyasi alanda da giderek güçleniyor. En büyük ekonomik ortaklarımızdan biri olan Çin ile iş birliği potansiyelimizi geliştirmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Nitekim şu anda yaklaşık 26 milyar dolar civarında olan ticaret hacmimizi çok daha farklı rakamlara inşallah kavuşturacağız. Kadim tarihi ilişkilerimizin de bulunduğu Güney Asya, asla ihmal edemeyeceğimiz bir coğrafyadır. Kafkasya'yı, Balkanlar'ı, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı adeta canımızdan bir parça olarak kabul ediyoruz. Velhasıl yakın uzak demeden dünyanın her köşesiyle sadece siyasi ve ekonomik olarak değil, çok güçlü insani ilişkiler de kurmak için elimizdeki tüm imkânları kullanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, AFAD, Kızılay, Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlar ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuyla dünyanın her yerinde varlık gösterdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin geçtiğimiz yıl dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi konumuna gelmesi paramızın bolluğundan değil, gönlümüzün zenginliğindendir. Bu işler için tahsis ettiğimiz kaynakla, inanın bana ülkemizin içinde kaybettiğimiz veya ertelediğimiz hiçbir şey yok ama dünyada kazandığımız çok şey var. Önümüzdeki dönemde bu çalışmaları çok daha iyi bir koordinasyonla çok daha verimli bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.