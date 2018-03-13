İstiklal Marşını Kabulünün 97. yıldönümü Sincan’da büyük bir coşku ile kutlandı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un kahraman ordumuza ithaf ettiği şiirinin İstiklal Marşı olarak kabulünün, 97. yıldönümü için Sincan’da bir tören düzenledi.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ’un Kurtuluş Savaşında orduyu cesaretlendirmek ve moral vermek için milli duygularla kaleme aldığı şiir 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanarak İstiklal Marşı olarak kabul edildi. 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle Sincan Belediyesi bir tören düzenlendi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Eğitimci Hasan Ergin’in katıldığı programda İstiklal Marşı anlatıldı. Ergin “İstiklal Marşı’nın on kıtasını ezbere bilmeniz mühim değil. Asıl önemli olan bu dizelerin yazıldığını dönemi iyice anlamak, Mehmet Akif’i iyi bilmek gerekir” dedi. İstiklal Marşı’nın yazıldığı döneme ve vatan sevgisine vurgu yapan Ergin “Sizler Asım’ın nesliniz, bizler sizlerden çok şey bekliyoruz” ifadelerini kullandı. İstiklal Marşı’nın güzel okuma yarışmasında birinci olan Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu öğrencilerinden Sümeyra İpek okuduğu İstiklal Marşı ile salondakilere duygu dolu anlar yaşattı.

“İSTİKLAL MARŞI BİR HAYKIRIŞTIR”

İstiklal Marşının ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un bu vatan için hediye olduğunu belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Milli Şairimizi ve kahraman askerlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. İstiklal Marşı bu vatanın nasıl kurtulduğunu anlatan en nadide eserdir. İstiklal Marşı bir manifesto, milli ruhu ölümsüzleştiren bir belge bir haykırıştır. Milli ve manevi değerler taşıyan bu eserin kabulünün 97. yıldönümünü kutlarken bize bu eseri kazandıran değerli üstadımız Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u da rahmetle anıyoruz. Mehmet Akif’inde dediği gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” dedi.