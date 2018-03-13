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İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yıldönümü Kahramankazan'da düzenlenen törenle kutlandı

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İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yıldönümü Kahramankazan'da düzenlenen törenle kutlandı
Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yıldönümü Kahramankazan'da düzenlenen törenle kutlandı. Öğrenciler ve törene katılanlar İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yıl dönümü Kahramankazan İmam Hatip Ortaokulunda düzenlen törenle kutlandı. Törene Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek ve ilçe protokolü ile öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan okunması ile başlayan törende marşın yazarı, Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan sine vizyon gösterimi yapıldı. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma süreci öğrenciler tarafından sergilenen tiyatro oyunu ile anlatıldı. Böylece milli şair Ersoy'da anıldı.

Öğrencilerden oluşan kora kahramanlık türküleri seslendirdi, şiirler okudu. Ayrıca Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün de aralarında bulunduğu kişilerin İstiklal Marşı'ndan bir kıtayı okuduğu video gösterimi yapıldı. Programın ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

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