  • BIST 118.529
  • Altın 161,855
  • Dolar 3,8233
  • Euro 4,7069
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlar Beypazarı'nda anıldı

»
İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlar Beypazarı'nda anıldı
İstiklal Marşımızın kabulünün 97. Yıl dönümünde İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanları, Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen program ile anıldı.

Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan program İstiklal Marşımızın okunması ve saygı duruşu ile başladı. Düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Kadir Ekinci, Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, İlçe Jandarma Komutanı Şeref Kutu, Ankara Üniversitesi Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Öğrencilerin okumuş olduğu şiirler ve öğrenciler tarafından hazırlanan İstiklal Marşı Oratoryosu sergilendi. Program sonunda Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan, Mehmet Akif Ersoy’u anma ve İstiklal Marşının kabulü ile ilgili yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Kaplan öğrencileri Halkbank-Galatasaray Voleybol Maçı'nı izlemeye gönderdi19 Şubat 2018 Pazartesi 13:30
  • Beypazarı, ‘’Zeytin Dalı’’ harekatında görev yapan Mehmetçiğe 5000 paket Beypazarı kurusu gönderdi09 Şubat 2018 Cuma 16:34
  • Beypazarı Belediyesi, bilinçli toplum için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor25 Ocak 2018 Perşembe 08:33
  • Başkan Kaplan karne alan öğrencileri, Halkbank-Bursaspor arasında oynanan voleybol müsabakasına gönderdi22 Ocak 2018 Pazartesi 15:52
  • Başkan Kaplan, öğrencileri Halkbank-Fenerbahçe Voleybol Maçı'nı izlemeye gönderdi15 Ocak 2018 Pazartesi 12:06
  • İlkokul ve ortaokulda öğrenim gören öğrencilere Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan'dan sürpriz hediye08 Ocak 2018 Pazartesi 10:37
  • Beypazarı Belediyesi 11. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’na katıldı11 Aralık 2017 Pazartesi 16:29
  • Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait olan Hayri Özalp Konağı yeniden hayat buldu01 Aralık 2017 Cuma 18:11
  • Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından ‘’Kutsal Emanetler Sergisi’’ açıldı29 Kasım 2017 Çarşamba 16:09
  • Beypazarı sokakları kış çiçekleriyle süsleniyor28 Kasım 2017 Salı 20:21
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim