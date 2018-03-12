İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlar Beypazarı'nda anıldı

İstiklal Marşımızın kabulünün 97. Yıl dönümünde İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanları, Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen program ile anıldı.

Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan program İstiklal Marşımızın okunması ve saygı duruşu ile başladı. Düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Kadir Ekinci, Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, İlçe Jandarma Komutanı Şeref Kutu, Ankara Üniversitesi Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Öğrencilerin okumuş olduğu şiirler ve öğrenciler tarafından hazırlanan İstiklal Marşı Oratoryosu sergilendi. Program sonunda Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan, Mehmet Akif Ersoy’u anma ve İstiklal Marşının kabulü ile ilgili yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.