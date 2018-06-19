İstiklalimizi kazandığımız ruhla inşallah istikbalimizi kuracağız. Ülkemizin sendelemesini bekleyenlerin bir kez daha heveslerini kursaklarında bırakacağız

SANDIK BU MİLLETİN TERÖRİSTLERE KARŞI EN ETKİLİ SİLAHI.

AK Parti Samsun mitinginde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz bugüne kadar oyunu daima sandıkta bozduk. Bölücü örgütünden FETÖ’cülere, faiz lobisinden darbe şakşakçılarına kadar tüm millet düşmanlarına cevabı önce sandıkta verdik. Sandığa giderek vesayetçilerin heveslerini kursaklarında bıraktık, oylarımızı kullanarak demokrasi düşmanlarını hizaya getirdik. Sandıklara sahip çıkarak ülkemizin ve milletimizin geleceğini kurtardık” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun mitingine katıldı. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı.

“MİLLÎ İRADENİN ŞEHRİ SAMSUN’DAN YİNE REKOR BEKLİYORUZ”

Samsun’u sadece seçim zamanlarında hatırlayanlardan olmadığını belirterek son dört yıl içinde şehre beş kez geldiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’un da bugüne kadar kendisini ve partisini yarı yolda bırakmadığını söyledi.

Samsun’da 2002’den bu yana aldıkları oy oranlarının yanı sıra, Samsunluların 2014’te Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 66 ile kendisini, 16 Nisan Halk oylamasında yüzde 64’le Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemini desteklediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi önümüzde çok daha tarihî, çok daha kritik bir seçim var. Biz Samsun’dan tıpkı bir asır önce olduğu gibi yeni Türkiye’nin kuruluşuna da öncülük yapmasını istiyoruz. Millî iradenin şehri Samsun’dan biz yine rekor bekliyoruz” diye konuştu.

“SİYASETİMİZE YALANI ASLA BULAŞTIRMADIK”

Son 16 yılda Samsun’un kendilerine sahip çıktığı gibi kendilerinin de Samsun’un sevgisine, desteğine layık olmanın mücadelesini verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahnede şov yapmanın değil, icraat yapmanın, hizmet üretmenin, ülkeye şehirlere eserler kazandırmanın peşinde koştuklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyasetimize yalanı, iftirayı, manipülasyonu asla bulaştırmadık. Üç-beş oy uğruna bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık, yarenlik, arkadaşlık yapmadık. İcazeti Edirne’deki provokatörün kapısında nöbet tutmakta değil, milletimize hizmetkâr olmakta aradık” dedi.

SAMSUN’A YAPILAN YATIRIMLAR

Samsun’a son 16 yılda toplam 27 milyar liralık yatırım yapıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yatırım ve hizmetlerin arasında; eğitim alanında 4 bin 579 yeni dersliğin, ilk ve ortaokul öğrencilerine 73 milyon liralık bursun, şehirde kurulan iki devlet üniversitesinin, 8 bin 440 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurtlarının, sporda Samsun ve Bafra Stadyumlarının, spor salonlarının, tenis kortlarının, yüzme havuzları ve atletizm pistleri ile buz pateni salonu, kayak eğitim merkezinin ve bir kısmı hastane toplam 34 sağlık tesisinin de olduğunu dile getirdi.

Ulaşım, tarım, sanayi, sulama, sosyal yardım ve diğer alanlarda şehre yapılan yatırım ve hizmetlerden de örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç yıl içinde 5 bin 550 kişilik daha yeni yurt binaları açacaklarını, Samsun eski stadının yerini 102 bin metrekarelik millet bahçesine dönüştüreceklerini, Çarşamba ve Vezirköprü Devlet Hastanelerinin inşasında sona yaklaşıldığını, Atakum, Tekkeköy ve 19 Mayıs ilçelerine yeni hastanelerin yanı sıra 900 yataklı şehir hastanesini yapacaklarını açıkladı.

“KANDİL’DE TERÖR BATAKLIĞINI KURUTMAK İÇİN OPERASYONLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayının olağanüstü hâl (OHAL) ile ilgili sözlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde terörle mücadelenin gereği olarak OHAL’i, süre bittiğinde kaldıracaklarını; ancak bunun bir daha uygulanmayacağı anlamına gelmediğini, terörle mücadele kapsamında gerektiğinde tekrar uygulanacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan OHAL’in şu anda ticarete, sanayiye, eğitime hiçbir zararının olmadığını vurguladı ve “Eğer bugün Güneydoğu’ya huzur gelmişse, bugün Doğu’ya huzur gelmişse, bugün ülkemizde huzur varsa, bu olağanüstü hâli en güzel şekilde kullandığımız için” diye ekledi.

Kendisi dışındaki cumhurbaşkanı adaylarından, terörle mücadele konusunda bir şey duyulmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ne diyeyim, adam gidiyor orada işin başını ziyaret ediyor zaten. Diğerleri, bölücü terör örgütüne tek kelime laf etmeyenler hazımsızlık duysa da biz Kandil’de ki terör bataklığını kurutmak için operasyonlarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“BİZ İCAZETİ MİLLETİMİZDEN ALDIK”

Ana muhalefet Partisi liderinin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonları öncesinde bu operasyonların doğru olmadığı yönündeki sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik Kandil’e yapılan ilk operasyonda örgüte ait önemli noktaların, ikinci operasyonda ise örgütün lider kadroların vurulduğunu açıklayarak, “24 Haziran sonrası Afrin’i geri almaktan bahseden alçaklara o günleri asla göstermeyeceğiz” vurgusunda bulundu. Şu anda milletin beka davasında bir mücadele sürdürdüklerinin, muhalefet partilerin kadrolarının bu mücadeleye ilişkin bir dertlerinin olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Er veya geç bu mücadeleyi biz kazanacağız. Ve biz kimseden icazet alarak bu yolda yürümüyoruz, biz icazeti milletimizden aldık ve yola devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIN İMAR VE İSKÂN SORUNUNU İMAR BARIŞIYLA ÇÖZDÜK”

Son 16 yılda sosyal devlet anlayışını her alana teşmil ederek, eskiden olduğu gibi sadece belli kesimlerin değil, 81 milyonun tamamının refah düzeyini yükseltmenin çabası içinde olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’da şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, yaşlılara ve muhtaçlara 2,5 milyar lira kaynak aktarıldığını söyledi. Şehirde 9 bin 459 konut projesini hayata geçirdiklerini, Samsunlu çiftçilere 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini, 100 bin Samsunlu vatandaşı İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdiklerini, 1 milyar lira tutarındaki teşviklerden Samsun’da 441 bin işveren ve sigortalının yararlandığını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bu hizmetleri milletin desteğiyle 24 Haziran’dan sonra daha da hızlandıracaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler için Meclis tatile girmeden önce pek çok kritik düzenlemeyi hayata geçirdiklerine işaret ederek, emeklilere her iki dini bayramda 1000’er liralık ikramiyeyi hayata geçirdiklerini, polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkardıklarını seçim kararından çok önce taşeron sorununu çözdüklerini, vatandaşların imar ve iskân sorununu imar barışıyla çözdüklerini hatırlattı.

Bu gelişmelerden rahatsız olan ana muhalefet partisi cumhurbaşkanı adayının iş bilmezliğine, cehaletine, hasisliğine alıştıklarını, milletin de bu adayın şifrelerini çözdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu adayla ilgili, “Sahne şovlarıyla kirli, yasakçı ve baskıcı geçmişini kapatabileceğini zannediyor. Kendisi ne bu ülkeyi, ne bu milleti, ne de benim Samsunlu kardeşlerimi tanıyor. Bu milletin basiret ve ferasetinin ne kadar büyük olduğunu bilmiyor” diye konuştu.

“OYLARIMIZI KULLANARAK DEMOKRASİ DÜŞMANLARINI HİZAYA GETİRDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Biz bugüne kadar oyunu daima sandıkta bozduk. Bölücü örgütünden FETÖ’cülere, faiz lobisinden darbe şakşakçılarına kadar tüm millet düşmanlarına cevabı önce sandıkta verdik. Sandığa giderek vesayetçilerin heveslerini kursaklarında bıraktık, oylarımızı kullanarak demokrasi düşmanlarını hizaya getirdik. Sandıklara sahip çıkarak ülkemizin ve milletimizin geleceğini kurtardık. Gerektiğinde 15 Temmuz’da olduğu gibi tanklara, helikopterlere, F-16’lara karşı meydan okuduk.”

15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece, on binlerce vatandaş darbeye karşı orada toplanmışken, ana muhalefet partisi liderinin Atatürk Havalimanında tankların arasından geçerek arasına bindiğini ve Bakırköy Belediye Başkanının evine gittiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Korkarlar zafer anıtı dikemez, onlar hep kaçarlar, kuyruklarını da sıkıştırırlar bacaklarının arasına kaçarlar. Uğruna bedel ödediğimiz, 251 evladımızı bir gecede kurban verdiğimiz demokrasimizi üç beş kifayetsiz muhterisin insafına asla bırakmadık” değerlendirmesinde bulundu.

“SANDIK BU MİLLETİN TERÖRİSTLERE KARŞI EN ETKİLİ SİLAHI”

1947 yılında Mersin Arslan Köylü kadınların ‘Sandık namusumuzdur’ diye haykırdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Evet, sandık bu milletin namusudur. Sandık, bu milletin vandallara, çapulculara, teröristlere karşı en etkili silahıdır. Oy, bu milletin darbe savarıdır. 24 Haziran’da cumhur ittifakına verilen her oy, darbe ve kriz üreticisi eski Türkiye sisteminin tabutuna çakılmış son çivi olacaktır” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran yeni Türkiye’nin inşası için bir milat olacağının altını çizerek, “İstiklalimizi kazandığımız ruhla inşallah istikbalimizi kuracağız. Ülkemizin sendelemesini bekleyenlerin bir kez daha heveslerini kursaklarında bırakacağız” dedi.

“DÖNEM REHAVETE KAPILMA DEĞİL İRADEMİZE SAHİP ÇIKMA DÖNEMİ”

Vatandaşlara, sandığa gitmeyi ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni bir yönetim sistemine geçeceğiz. Bu seçimler oran itibariyle Türkiye’nin en yüksek katılımlı seçimleri olmak durumundadır. Ülkemiz bu seçimlerle adını dünya demokrasi tarihine bir kez daha altın harflerle yazdıracak bir zafer kazanmak durumundadır. Açık söylüyorum; dönem rehavete kapılma değil irademize sahip çıkma dönemidir. Gün bahane bulma değil sandığa damga vurma günüdür. Hemen her şeyin kazası olur, ama sandığın kazası olmaz. İş işten geçtikten sonra ahların, 7 Haziran’da olduğu gibi, vahların, keşkelerin hiç kimseye bir faydası dokunmaz.”

Yurt dışındaki vatandaşlara da seslenerek Türkiye’yi ayak oyunlarıyla yıldırmaya çalışanlara verilecek en güzel cevabın, büyükelçiliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanmak olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizi terör örgütleri üzerinden hizaya sokmaya çalışanlara cevabımızı sandıkta vereceğiz. Bizi döviz kuru ve kredi notu üzerinden terbiye etmeye heveslenenlere de Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız” sözlerine yer verdi.

Bu akşam konuk olacağı programda Türkiye’nin savunma sanayiini ele alacağını; çarşamba ve perşembe günü katılacağı televizyon programlarında ise Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemini açıklayacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ vurgusunda bulunda ve “Bunu gerçekleştirmek için de bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız” diye ekledi.