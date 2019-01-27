Müslüm Aslan

Bir şey biliyorum

Ne çıkar sefayla aran şekerrenk olsa

Ne yazar bir elin yağda bir elin baldaysa

İşte cemresin uçsuz toprakların ayazında

Yurtsuz mendil satıcılarına yanıyorsun

Birde suya inerken vurulan ceylanlara

Bir şey biliyorum

Kanın kutsanmış aşkların damarlarında

Kentlerin ninnilerine hırçınlığı aşılıyorsun

Biliyorsun ki sahtedir siyah beyaz coşkular

Aşina değil sana selamsız sabahsız dostluklar

Bir şey biliyorum

Çocukluğun düşlerin salkımından

Bir yanın uçurum ustası sürgün

Olsun diyorsun çığlığın şarkıların kilinden

Direncin göğsüne kuş sesleri takıyorsun

Bir şey daha biliyorum

İyi ki varsın sonrası zır cahilim

Her sabah güneşi suluyorsun

Benzi açılıyor ışığın

Maviyi seviyorsun yüreğidir sonsuzluğun

Birde senin

O sıcak eli, insan yüreği arıyorum.

Yok. Yoksun!

Yarım bir şiir ve sonra yokluk.

Tamamlandı işte hayatın tanım denklemi. Olsan ve gelsen, yarılanmış bu şiirin diğer yarısını şansızlığa bırakmazsan diyorum. Mırıltılarım gecenin yaprağından kayarak uluorta çınlıyor duyuyor musun?

Uz geldim, gelmemiş gibiyim. Kendimi orada bıraktım, burada kayboldum.

Şu uzağı aza dönüştürsen. Çözüversen şu bilmecenin şom düğümünü. Doğru ya, sen hep iyiye dair olanı düşündün. Sana kalsa her şey, mutluluk beni harfiyen dinleyen bir kul olurdu.

Suç: hayat şiirimin diğer yarısına hükmetmeye çalışan günahkâr etmenlerde.

Sıcak ellerini, insan yüreğini arıyorum.

Mırıltılarım yıldızlara çarparak yeryüzünde ağıda dönüşüyor. Gece ağlıyor, çılgın ve içten. Gecenin gözyaşlarını toplayıp odamdaki çiçeğin kırışan tenine serpiyorum.

Her çiçek insanlığın koksun diye.

***

Ucu tutuşan gölgeler şafağa açıldı.