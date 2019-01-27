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İyi ki Varsın

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Müslüm Aslan

Bir şey biliyorum 
Ne çıkar sefayla aran şekerrenk olsa 
Ne yazar bir elin yağda bir elin baldaysa 
İşte cemresin uçsuz toprakların ayazında 
Yurtsuz mendil satıcılarına yanıyorsun 
Birde suya inerken vurulan ceylanlara 

Bir şey biliyorum 
Kanın kutsanmış aşkların damarlarında 
Kentlerin ninnilerine hırçınlığı aşılıyorsun 
Biliyorsun ki sahtedir siyah beyaz coşkular 
Aşina değil sana selamsız sabahsız dostluklar 

Bir şey biliyorum 
Çocukluğun düşlerin salkımından 
Bir yanın uçurum ustası sürgün 
Olsun diyorsun çığlığın şarkıların kilinden 
Direncin göğsüne kuş sesleri takıyorsun 

Bir şey daha biliyorum 
İyi ki varsın sonrası zır cahilim 
Her sabah güneşi suluyorsun 
Benzi açılıyor ışığın 
Maviyi seviyorsun yüreğidir sonsuzluğun 
Birde senin 

O sıcak eli, insan yüreği arıyorum. 
Yok. Yoksun! 
Yarım bir şiir ve sonra yokluk. 
Tamamlandı işte hayatın tanım denklemi. Olsan ve gelsen, yarılanmış bu şiirin diğer yarısını şansızlığa bırakmazsan diyorum. Mırıltılarım gecenin yaprağından kayarak uluorta çınlıyor duyuyor musun? 

Uz geldim, gelmemiş gibiyim. Kendimi orada bıraktım, burada kayboldum. 
Şu uzağı aza dönüştürsen. Çözüversen şu bilmecenin şom düğümünü. Doğru ya, sen hep iyiye dair olanı düşündün. Sana kalsa her şey, mutluluk beni harfiyen dinleyen bir kul olurdu. 

Suç:  hayat şiirimin diğer yarısına hükmetmeye çalışan günahkâr etmenlerde. 
Sıcak ellerini, insan yüreğini arıyorum. 
Mırıltılarım yıldızlara çarparak yeryüzünde ağıda dönüşüyor. Gece ağlıyor, çılgın ve içten. Gecenin gözyaşlarını toplayıp odamdaki çiçeğin kırışan tenine serpiyorum. 
Her çiçek insanlığın koksun diye. 
*** 

Ucu tutuşan gölgeler şafağa açıldı.

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