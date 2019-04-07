İzmir’de Ölümlü Kavga! Yanında Çalışan Elemanını Döverek Öldürdü!

Olay geçtiğimiz gün gece saatlerine yaşandı. İzmir Alsancak’ta bir bar işleten Hasan Yücel (35), aynı barda çalışanı olarak görev yapan 29 yaşındaki Mustafa Demir’i döverek öldürdü. İddiaya göre barın içinde başlayan tartışma sokakta devam etti.

Mustafa Demir, işvereninden aldığı yumruk darbeleriyle ağır yaralandı. Sokak ortasında, herkesin gözü önünde cereyan eden kavgada talihsiz genç, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını kaybetti. Katil zanlısı işveren ara sokaklarda izini kaybettirerek kayıplara karıştı.

İzmir’in Konak İlçesi Alsancak semtinde yaşanan feci olayda, 29 yaşındaki genç Mustafa Demir, işvereninden aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle kanlar içinde yerde kaldı. Gece saat 02:00 sularında yaşanan olayda, Bornova Sokağı Vesile Bar işletmecisi Hasan Yücel ve yanında çalışan elemanı Mustafa Demir bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Aldıkları alkolün de etkisiyle kısa sürede tartışma yumruk yumruğa bir kavgaya dönüştü. Barın içinde başlayan tartışma barın önünde sokak ortasında devam etti. Öfkeden gözü dönen işveren Hasan Yücel, çalışanı Mustafa Demir’e herkesin gözü önünde tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı.

Kanlar İçinde Yerde Kaldı

Yüksek alkollü olduğu iddia edilen Yücel ve Demir, barın önünde feci şekilde kavga etti. Kavga sırasında yere düşen Mustafa Demir’e peş peşe tekme ve yumruklarla vurmaya devam eden Hasan Yücel, 29 yaşındaki elemanının ağzından ve burnundan gelen kanlara aldırmadan çalışanını öfkeli bir şekilde darp etti.

Aldığı darbeler sonucu bilincini kaybeden talihsiz genç, hareketsiz bir şekilde yerde kaldı. Bunun üzerine korkunç kavgaya tanık olanlar hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 122 acil ekipleri, kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu bilincini kaybeden Demir’e ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra Alsancak Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülmek istenen 29 yaşındaki Mustafa Demir, ambulansta son nefesini verdi.

Katil Zanlısı Kayıplara Karıştı

İşletmecisi olduğu barda çalışan Mustafa Demir’i döverek öldüren katil zanlısı Hasan Yücel, olay sonrasında bardan ceketini aldıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı. Ara sokaklarda izini kaybettirmeyi başaran Yücel hakkında polis soruşturma başlattı.