Jandarma Personeline Fetö Operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında 17'si aktif görevde bulunan 20 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığından daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan askerlerden etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların ifade ve teşhisleri sonucunda örgütle irtibatları belirlenen 2 üsteğmen ve 18 astsubay olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı duyuruldu.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin 17'sinin aktif görevde bulunduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı bildirildi.