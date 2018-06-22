Japonya, ABD, Rusya, AB ve 80 ülkeye su ürünü ihracatı

Halim Utlu / Gazeteci

Deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi”kapsamında,başta Eber, Beyşehir, İznik ve Uluabat gölleri olmak üzere, 685 göl, gölet, iç deniz ve denizlere, Sazan, Kalkan, Çipura, Levrek, Yayın, Mersin ve Karadeniz alabalığı yavrusu bırakılıyor.

Türkiye'nin ekonomik ve tabii türleri arasında yer alan, vatandaşımız için kaliteli bir protein, balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı, hem sportif, hem de ticari balıkçıların gözdesi olan bu balıkların bırakılmasıyla, son 10 yılda 55 milyon balık türleri bırakılmış olacak.

Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkân tanınmasının, ilgili çevrelerce sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından,oldukça önemli olduğuna dikkat çekiliyor.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde üretiliyor

Göl,gölet ve denizlerin balıklandırılması çalışmalarıyla ilgili dün bir basın açıklaması yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr.

Ahmet Eşref Fakıbaba, su ürünleri kaynaklarımızın ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla “Su Kaynaklarının

Balıklandırılması Projesi”ni yürüttüklerini belirterek

" Proje kapsamında, Bakanlığımıza bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri’nde 5 milyon adet yavru Sazan balığı üretildi. Anadolu’muzun ekonomik ve tabii türleri arasında yer alan, vatandaşımız için kaliteli bir protein, balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı, hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi olan bu balıkları bugün itibariyle; başta Eber, Beyşehir, İznik ve Uluabat gölleri olmak üzere 685 göl ve gölete bırakacağız."dedi.

Son 10 yılda 55 milyon balık yavrusu, deniz, göl ve göletlere bırakıldı

Bakan Dr. Fakıbaba "Bu yıl yapılacak balıklandırma çalışmalarıyla birlikte son 10 yılda 55 milyon Sazan, Kalkan, Çipura, Levrek, Yayın, Mersin ve Karadeniz alabalığı yavrusu deniz, göl ve göletlerle bırakılmış olacak. Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür." şeklindeki açıklamasını şöyle sonlandırdı;" Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkân tanınması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz ediyor.

Yürütülen farklı türlerden yavru balık elde etme çalışmaları çerçevesinde, gelecek yıllarda yeni balık türlerini de deniz ve iç sulara bırakarak, vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli proteine ulaşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz."

En az 26 su ürünü, destek kapsamına alındı

Bu arada su ürünleri desteklemeleri kapsamındaki balık türleri de Mayıs ayı sonu itibarıyla belli oldu.Destek kapsamına alabalık, midye ve yeni türler (mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar'ın girdiği Bakanlıkça açıklandı.

29 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018 Yılı Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği ile bu yıl için verilecek desteklere ilişkin esaslar da yeniden düzenlendi.Söz konusu Tebliğ ile;alabalık üretimi yapan yetiştiricilere 0,75 TL/kg, yeni türlerde su ürünleri üretim yapan yetiştiricilere 1 TL/kg, midye üretimi yapan yetiştiricilere 0,05 TL/kg, kapalı sistemde üretim yapan yetiştiricilere, mevcut birim fiyatına ilaveten 0,50 TL/kg, karadeniz alası, kırmızı benekli alabalık ve salmo cinsi diğer alabalık türlerinin yetiştiriciliğini yapan üreticilere ilave 25 kuruş TL destekleme ödemesi yapılacak.

Su ürünü yetiştiriciliği tesisi sayısı, % 85 artışla 2.308'e çıktı

Ayrıca pazarlamada markalaşmanın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, yetiştiriciliği yapılan balığın üretim kalitesini, ürün güvenilirliğini arttırmak ve tüketimin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla, balık tanıma kartı desteği de % 50 artırılarak, adet başına 3 kuruşa yükseltildi.

İlk defa destek uygulamasının başlatıldığı 2003'ten bu yana, su ürünleri üreticilerine 1,230 milyar TL'lik destekleme ödemesi yapıldı.Bu kapsamda geçen yıl 43 milyon TL olan destek, yüzde 20'lik artışla 2018 yılında 52 milyon TL'ye yükseltildi. Böylece verilen bu desteklerle son 15 yılda;1.245 olan yetiştiricilik tesisi sayısı % 85 artışla 2.308'e, 61 bin ton olan üretim miktarı 4,5 kat artarak, 277 bin tona ve yetiştiricilik üretim değeri ise 212 milyon TL'den, 4 milyar TL'ye çıkartıldı.

Desteklerin yanı sıra, üretimdeki artış ve işleme teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, su ürünleri ihracatında da önemli artış yaşanıyor.2002'de 27 bin ton olan su ürünleri ihracatı, 2017 yılında 5,8 kat artarak 157 bin tona, değer olarak ise 97 milyon dolardan 8,8 kat artarak 855 milyon dolara çıktı.

Alabalık, Levrek, Çipura ve Orkinos’un 2015-16 performansı

Yaklaşık % 75'i yetiştirici tesislerinde üretilen balıkların oluşturduğu bu ihracat, başta AB ülkeleri olmak üzere, aralarında Japonya, ABD, Rusya ve Kore'nin yer aldığı 80'i aşkın ülkeye yapılıyor.

Su ürünleri ihracatında 4 ana kalem Alabalık, Levrek, Çipura ve Orkinos’un 2015-16 yılı performansını gösterir tablo şöyle;