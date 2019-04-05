Jay Z’nin Milyonluk Saati Çok Konuşuldu

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen NAACP Image ödüllerine, eşi Beyonce ile birlikte katılan ünlü Amerikalı hip hop müzisyeninin taktığı saat, ödül törenine damga vurdu. Kendisine özel olarak üretildiği belirtilen Richard Mille markalı saatin, bugüne kadarki en pahalı Richard Mille markalı saat olduğu ortaya çıktı. Mavi renklere sahip saatin değerinin tam 2,5 milyon dolar yani yaklaşık 14 milyon TL olduğu açıklandı.

Hafta sonu ABD’de düzenlenen ödül gecesine, dünyaca ünlü güzel şarkıcı Beyonce ve eşi hip hop müziğinin en ünlü isimlerinden Jay Z ile birlikte katıldı. Beyonce, ödül töreninde giydiği beyaz elbisesiyle göz kamaştırırken, eşi Jay Z’nin taktığı saat geceye damgasını vurdu. Ünlü Hip Hop müzik efsanesinin takmış olduğu saatin değeri ödül töreninden sonra Beyonce’un sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gün yüzüne çıktı.

Törenden sonra beraber çekindikleri bir fotoğrafı resmi Instagram hesabından paylaşan Beyonce, eşinin ile verdiği poz hakkında hiçbir not paylaşmazken, Jay Z’nin kolundaki mavi renkteki saat takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Bugüne Kadarki En Pahalı Richard Mille

Jay Z’nin kendisine özel olarak yaptırdığı Richard Mille markalı saat, dünyadaki en pahalı saatleri üreten markalardan biri olarak biliniyordu. Ancak Jay Z’nin siparişi üzerine kendisine özel olarak tasarlanan bu saatin dünyanın en pahalı Richard Mille saati olduğunun ortaya çıkması uzun sürmedi. Lüks yaşamıyla her zaman adından söz ettiren ünlü hip hop şarkıcısının taktığı saatin değerinin 2,5 milyon dolar yani yaklaşık 14 milyon TL olduğu açıklandı.

Ünlü şarkıcıya özel olarak tamamı safirden üretilen saatin yapımının 3 bin saat sürdüğü bildirildi. Tasarımcı AlexTodd imzası taşıyan saatin mavi rengi için de ünlü rapçinin ekstra ödeme yaptığı bildirildi.

Aldıkları Ödüller Gölgede Kaldı

Öte yandan dünyaca ünlü pop müzik şarkıcısı Beyonce, NAACP Image ödülleri gecesinde, “Yılın Şov İnsanı” ödülüne layık görüldü. 15 yıl aradan sonra ikinci kez ödülüne kavuşan ünlü şarkıcı, aldığı bu ödülle birçok ünlü adayı geride bırakmayı başardı. Bunun yanında Jay Z ise, başkanlık ödülünün sahibi oldu. Ancak taktığı 2,5 milyon dolarlık saat ödül töreninin önüne geçti.