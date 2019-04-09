Jet Sosyete Dizisi Final Mi Yapıyor?

TV8 ekranlarından izleyiciyle buluşan Jet Sosyete dizisi, her hafta olduğu gibi son bölümüyle de izleyenlere kahkaha tufanı sundu. Son bölümün ardından merakla beklenen Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Öte yandan sevilen dizinin 3 Mayıs’ta final yapacağı açıklandı.

Türk televizyonlarının en sevilen komedi dizilerine imzasını atan Gülse Birsel’in imzasını taşıyan son yapım Jet Sosyete, yayın hayatına girdiği günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediliyor. Zaman zaman sanat camiasından ünlü isimlerin de konuk oyuncu olarak yer aldığı dizide eğlence ve kahkahanın ardı arkası kesilmiyor.

Jet Sosyete dizisinin 2. sezonun 20. bölümü de geride kalmışken dizinin hayranlarını üzen bir haber gündeme geldi. Sevilen dizinin senaristi aynı zamanda başrol oyuncularından biri olan Gülse Birsel, sosyal medya hesabından dizinin final yapacağı haberini sevenleriyle paylaştı.

Jet Sosyete Yayın Günü Değişti

Günlük hayatın neden olduğu stresi ekran başında atmak isteyen izleyicilerin vazgeçilmezi olan Jet Sosyete dizisinin yayın günü değişmişti. Yeni yayın döneminde Perşembe akşamları hayranlarının karşısına çıkan dizinin yayın saatinde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştı.

Büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin son bölümünde sevilen şarkıcı Can Bonomo konuk oldu. Yine izleyenleri kahkahalara boğan dizide sona gelindiğinin haberi, tüm Jet Sosyete hayranlarını büyük bir üzüntüye sevk etti. Yayın gününün değişmesiyle hayranları tarafından tepkiyle karşılanan bu kararın ardından Jet Sosyete dizisinin yakın bir tarihte ekranlara veda edeceği bildirildi.

3 Mayıs Günü Final Yapacak

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen diğer programı Survivor 2019 Türkiye – Yunanistan yarışması nedeniyle yayın tarihi değiştirilen dizi geçtiğimiz hafta ekranlardaki yerini almamıştı. Sevilen dizinin senaristi ve aynı zamanda başrol oyuncularından biri olan Gülse Birsel, sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Hayranlarına Instagram hesabından yaptığı paylaşımla seslenen Gülse Birsel, 7 hafta boyunca 120 dakikalık bölümleri aralıksız yayınlamak için gösterdikleri yoğun çabadan dolayı çok yorgun düştüklerini söylemişti. Yeni bölümün yayınlanmasına 1 hafta ara verilmesinin ardından bu Perşembe tekrar ekranlardaki yerini alacağını belirten Birsel, sevilen dizinin 3 Mayıs’ta final yapacağı haberini verdi.