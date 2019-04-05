Jet Sosyete Yeni Bölüm Neden Yayınlanmadı? Jet Sosyete Ekranlara Veda Mı Ediyor?

TV8 ekranlarından izleyicilerle buluşan Gülse Birsel’in imzasını taşıyan durum komedisi dizisi Jet Sosyete’de şok bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta 35. bölümüyle hayranlarının karışışına çıkan Jet Sosyete dizisi, bu hafta yayınlanması gereken zamanda yayın akışından çıkarıldı. Her zamanki yayın saatinde TV8’in yayın akışında görülmeyen dizinin hayranları merak içinde kaldı.

Bu gelişme üzerine büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin ekranlara veda edeceği söylentisi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Sevilen dizinin senaristi ve aynı zamanda başrol oyuncusu Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile dizinin hayranlarını rahatlatan haberi verdi.

Jet Sosyete’nin bu hafta merakla beklenen yeni bölümü ekranlardaki yerini almadı. Bu hafta 36. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkması beklenen dizinin TV8’in yayın akışından çıkarılması, Jet Sosyete hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Bu olayın üzerine sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelen Jet Sosyete dizisi hakkında “Acaba ekranlara veda mı ediyor” sorusu da gündeme geldi. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan konuyla ilgili rahatlatan açıklamayı dizinin senaristi ve aynı zamanda başrol oyuncusu olan Gülse Birsel yaptı.

Jet Sosyete Bu Hafta Yok, Çünkü…

Başarılı oyuncu Gülse Birsel, resmi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, büyük bir ilgiyle takip edilen Jet Sosyete dizisinin neden bu hafta yayınlanmayacağına açıklık getirdi. Dizinin yayın hayatına veda edeceği konusunda endişelenen hayranlarına ilaç gibi gelen bu açıklamada Birsel, dizide kendisinin bulunduğu bir kare paylaştı.

Bu fotoğrafın yanında; 7 haftadır aralıksız olarak 120 dakikalık bölümler çektiklerini ve şu anda yorgunluktan paylaştığı fotoğraftaki gibi göründüklerini ifade etti. Dizinin yoğun tempolu çekimlerine 1 hafta ara vermek istediklerini belirten Birsel, bu hafta soluklandıktan sonra haftaya Perşembe gününden mayısın ilk haftasına kadar her Perşembe sevenleriyle buluşmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ünlü oyuncunun yapmış olduğu bu açıklama, Jet Sosyete dizisi hayranları tarafından beğeniyle karşılandı. Öte yandan Jet Sosyete’nin TV8’in yayın akışından çıkarılmasının ardından, sevilen dizinin yayın saatinde Ekşi Elmalar filmi seyirciyle buluştu.