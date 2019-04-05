Jet Sosyete Yeni Bölüm Neden Yayınlanmayacak? Gülse Birsel Beklenen Açıklamayı Yaptı.

TV8 ekranlarından izleyicilerle buluşan ve Türk televizyon yapımları arasında en çok beğeni toplayan dizilerden biri olan Jet Sosyete dizisinde şok gelişmeler yaşanıyor. Bu hafta yayınlanmayacağı duyurulan Jet Sosyete hayranları, sosyal medya gündemine düşen bu konuda tartışmalara devam ederken Gülse Birsel’den beklenen açıklama geldi…

Yayın hayatına başladığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Jet Sosyete dizisi bilindiği gibi daha önce Çarşamba akşamları hayranlarıyla buluşuyordu. Ancak TV8’in çok sevilen bir diğer yarışma programı olan Survivor’ın yayın hayatına başlamasının ardından dizinin yayın günü Perşembeye geçirilmişti.

Survivor’da yaşanan gelişmeler sonucunda bu hafta yayınlanmayacağının duyurulması dizinin hayranları tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Dizinin hayranları merakla beklenen yeni bölüm öncesi dizinin TV8 yayın akışından neden çıkarıldığı sorusunun cevabını dizinin senaristi ve aynı zamanda oyuncusu olan Gülse Birsel’den aldı.

Gülse Birsel Sosyal Medya Hesabından Açıkladı

Reyting rekortmeni Jet Sosyete dizisi TV8’in bu haftaki yayın akışından çıkarıldı. Bunun yanında merakla beklenen yeni bölümün 11 Nisan Perşembe gününde yayınlanacağı duyuruldu. Ancak hayranlarını büyük bir şoka uğratan bu gelişmenin nedeni hakkında hiçbir açıklamada bulunulmamıştı. Bunun üzerine sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alan Jet Sosyete’nin neden bu hafta yayınlanmayacağı konusuna cevap Gülse Birsel’den geldi.

Başarılı senarist ve oyuncu, resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 7 hafta boyunca 120 dakikalık bölümler ile yayın hayatını sürdürdüklerini ve çok yorgun olduklarını paylaştığı fotoğrafta temsili olarak hayranlarına açıkladı.

Sosyal medya takipçilerine duyurduğu açıklamada ayrıca bu hafta soluklanıp, dinlenmek istediklerini ve 11 Nisan Perşembe gününden itibaren Mayıs’ın ilk haftasına kadar yine her Perşembe yayında olacaklarını sözlerine ekleyen Gülse Birsel, dizinin hayranlarına rahat bir soluk aldırdı.

Jet Sosyete Oyuncuları

TV8’in sevilen dizilerinden biri olan Jet Sosyete oyuncu kadrosu da Türk televizyon yapımlarının en çok sevilen oyuncularından oluşuyor. Ekranlarda görmek istediğimiz oyuncular; Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu gibi isimlerin rol aldığı dizi büyük bir ilgiyle takip ediliyor.