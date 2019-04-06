Juventus, İkinci Yarıda Açıldı
Siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle Milan'ı 2-1 mağlup etti
Juventus, İkinci Yarıda Açıldı
ANKARA Anadolu Ajansı - İtalya 1. Futbol Ligi Serie A takımlarından Juventus, davet ettiği Milan'ı 2-1 yenerek açık ara liderliğini sürdürdü.
Ligin 31. hafta çabasında lider Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma çabası veren Milan'ı Allianz Stadı'nda davet etti.
Karşılaşmaya süratli başlayan Milan, 39. dakikada Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek'in ağları sallamasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Juventus'ta kazanılan penaltı atışını 60. dakikada gole çeviren Paulo Dybala, skoru 1-1'e getirdi. Oyuna ikinci yarıda giren Moise Kean'in 84. dakikada fileleri havalandırmasıyla ev sahibi Juventus, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Juventus'ta yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymezken, maça ilk 11'de başlayan Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can sakatlanarak 25. dakikada yerini Sami Khedira'ya bıraktı. Milan'da ise milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Bu sonuçla Juventus puanını 84'e çıkararak açık ara liderliğini sürdürdü. Milan ise 52 puanla 4. sırada kaldı.
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