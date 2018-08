Bülent Ertekin

بِسْـــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ



Kalbin hüzünlü diye, gözyaşların akıyor diye, dertlerin seni çaresiz bırakıyor diye, ÜZÜLME!



Allah sevmediği bir kuluna dert vermez. Musibetlerle sınamaz. Çaresizliklerle imtihan etmez.



Oysa sevdiği kuluna dert verir. Musibetleri sağanak yağmuru gibi üzerine yağdırır.



Belki de şu an seni, en çok dilediğin duân ile imtihan ediyor. SABRET olur mu?



Bazen de hastalıkla imtihan ediyor. Veya hayatı sana zindan eden zor bir eş ile, çok değer verdiğin bir arkadaşın ile. Huysuz bir komşun ile. Hep iyilik ettiğin biri ile. Belki de en yakın akraban ile. NE OLUR SABRET olur mu?



İmtihan içerisinde imtihan vardır.



Mevla hem imtihan eder, hem de imtihanda yardım eder. Önemli olan, isyan etmemek. Güzel bir sabırla beklemek, ve herşeyde bir hayır görebilmektir.



“Zorluk olmayan yere rahmet inmez.!”



Öyle demişti Hz. Mevlana;



“ZOR OLACAK Kİ İMTİHAN OLSUN.”



Gözyaşların, Allah’ın seni unutmadığına dair bir kanıtıdır. Onlar nimettir, berekettir, şefkattir.



Ağlıyorum diye üzülme sakın.



Her yürek ağlayamaz! Her yürek hüzünlenemez! RAHMAN makamını yükseltmek için



seni sınıyor. Bakalım herşeye rağmen susup sabredecek mi diye imtihan ediyor.



Çaresizliğin seni Cennet kapısına sürüklüyor EY GÖNÜL!



Hüzünlü kalbin, senin kurtuluşun olacak. Gözyaşların gönül aynanı temizleyecek. Sabrettikçe, yüreğin değişecek.



SONRA MI?



Kalbin sırrına ereceksin. İşte o an, neden bu denli çaresiz kaldığını, neden dertlerin seni bulduğunu, hakkıyla anlayacaksın EY GÖNÜL!



İzin ver değişsin yüreğin. Zor olsada SABRET! Yüreğin yansa da SABRET! Yanmayan yürek üşür.



Ve benden sana güzel bir söz:



“DERDİNE İYİ BAK. DERMANIN DERDİNDE GİZLİ.



Ve Rabb’ine dönüp:



“Benim büyük bir derdim var” deme. Derdine dönüp “Benim büyük bir Rabbim var” de ve



K E N D İ N İ R A B B İ N E



T E S L İ M E T!!!



İyiliğe niyet edin.



Büyüklere hürmet edin.



Sıkıntıya sabredin.



Aza kanaat edin.



Bildiğinizle amel edin.



Sofranıza davet edin.



Seviyorsanız ifade edin.



Kalpleri fethedin.



Misafire ikram edin.



Muhtaca yardım edin.



Gariplere merhamet edin.



Kazanmaya gayret edin.



Çalışanı takdir edin.



Mazereti kabul edin.



Hastaları ziyaret edin.



Herkese tebessüm edin.



Bize de dua edin, İnşaAllah.



YA RAB!



Kalplerimizden yorgunluğu, ruhlarımızdan kırgınlığı kaldır!



Affına sığındık, Bizleri günahlardan



azad eyle!



Sen ki suskun gönüllerde saklı kalanları bilensin, içimizden geçirip de dilimizle ikrar edemediğmiz tüm hayırlı isteklerimizi makbul eyle!



Çaresizliğimize çare olacak duaları dilimizden düşürme!



Rızâna uygun yaşamayı ve salih ameller işlemeyi cümlemize nâsip eyle!



ALLAH’IM!



Selâm ve dua ile.