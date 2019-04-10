Kadıköy'de İşçi'nin Üzerine Demir Profiller Yığıldı

Kadıköy'de inşaatta çalışan bir işçinin üzerine demir profiller yıkıldı. İtfaiye takımları takribî 45 dakikalık uğraş sonucu işçiyi demirlerin altından kurtardı. Yaralanan işçi tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olay Kadıköy Fenerbahçe Cerrah Cemil Topuzlu Sokağı üzerinde bulunan bir inşaatta saat 11.00 sıralarında alana geldi. İsminin Doğan Güner olduğu bilinen inşaat emekçisinin üzerine takribî 5 metre yükseklikten demir profiller düştü. Emekçi üzerine demir profillerin düşmesi ile yaralandı. İnşaattaki öbür emekçilerin ihbarı üzerine hadise yerine itfaiye, polis ve sıhhat takımları sevk edildi. Yaralanan emekçi, itfaiyenin takribî 45 dakikalık çalışması neticeyi sedyeye konularak vinç dayanağı ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından yaralı emekçi rehabilitasyon edilmek üzere Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

(Metin Başar/İHA)