Kadın hentbolcularda Avrupa Şampiyonası hazırlıkları
Spor 19.09.2019, 13:18
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ANKARA (AA) - A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri için hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Salonu'nda günde çift idman yapan milliler, Fransa ile yapacağı karşılaşma için 24 Eylül'de bu ülkeye hareket edecek.
Isınma hareketleriyle çalışmaya başlayan milliler, sonrasında ise orta alanda savunma idmanı yaptı. Antrenmanda hücum organizasyonları üzerine yapılan çalışmanın ardından milli oyuncular, kalecilerin korudukları kalelere bol bol şut attı.