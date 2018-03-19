Kadın Savunması Seğmenler Parkı’nda Talep Topladı

Ankara Seğmenler Parkı’nda 18 Mart Pazar Günü buluşan kadınlar erkek şiddetine, istismara, cinsiyetçiliğe karşı kurulan feminist öz savunma hareketi “Kadın Savunması” için kadınlardan talep topladı.

Ankara Seğmenler Parkı’nda 18 Mart Pazar Günü buluşan kadınlar erkek şiddetine, istismara, cinsiyetçiliğe karşı kurulan feminist öz savunma hareketi “Kadın Savunması” için kadınlardan talep topladı. Kadın Savunması ilk olarak Ankara Mamak’ta 14 yaşında bir kız çocuğunun cinsel istismara maruz kalması ve kadınların sosyal medya üzerinden tecavüzcü Sedat A.’yı teşhir ederek yakalaması üzerine gerçekleştirilen eylem ile kurulmuştu. “Mahallelerimizde tacize, tecavüze ve uyuşturucuya izin vermeyeceğiz” diyen yüzlerce kadının 13 Şubat günü yaptığı büyük eyleme Mamak halkı da destek vermişti. Kadın Savunması, Ankaralı kadınları 18 Şubat günü Tuzluçayır Feyzullah Çınar Parkı’nda “Kadınlar taciz ve tecavüze karşı ne yapmalı? Nasıl yapmalı?” sorusu üzerine birlikte tartışma yürütmeye çağırmıştı.

Bunun ardından “Kadın kadını dinler, kadın kadını savunur” diyerek bulundukları her alanda kadınların talepleri toplandı. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Rıhtım ’da şarkılarla kadınlar Kadın Savunması ağına katılmaya çağrıldı. Birkaç haftadır talep kartları toplamaya devam eden kadınlar dün de (18 Mart) Seğmenler Parkı’nda şarkılar eşliğinde kadınlara “nasıl bir ülkede, nasıl bir biçimde yaşamak istersiniz?” diye sordu. “Rahatça sokaklarda gezebilmek”, “Doya doya kahkaha atmak”, “Öz savunma teknikleri öğrenmek” gibi cevaplar geldi. Talep kartlarına oldukça ilgi gösterildi. Renkli sohbetler yaşandı. Kadınlar şiddete, istismara, cinsiyetçiliğe karşı savunmaya çağrıldı. Seğmenler Parkı’nda kadınlardan taleplerin toplanmasının ardından talep kartlarıyla "Kadın Savunması" yazıldı. Tüm kadınlar, kadın savunma ağına davet edildi.