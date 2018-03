Kadın "Sesli Düşünme Notları" sergisi (Woman "Think Aloud Notes") Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde açıldı

KADIN SERGİSİ ZÜLFÜ LİVANELİ’DE

Çankaya Belediyesi , kadın eli değen ikinci sergiyi Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde ağırlıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir seri etkinlik düzenleyen, kadın eli değen ikinci sergiyi Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde ağırlıyor.

Çankaya Belediyesi çalışanı 4 kadın sanatçı Döndü Özkök, Selcen Korkmaz, Deniz Özağ ve Ferza Yiğit, “Onlar, toprağın altında, toprağı çatlatan birer tohum olarak çabalaya çabalaya yüzlerini göstermenin vakti geldiği için gün yüzüne çıkmış bulunuyorlar. O taze, o saf, o şakrak güzelliklere bakmak, anlamak, yorumlamak, yorumlayarak çoğalmak için bir araya gelmişliklere duruyorlar şimdi” diyerek 8 Mart için bir sergi hazırladılar.

24 sanatçının katılımıyla oluşan Kadın "Sesli Düşünme Notları" sergisi görsel notlar, yazılar, fikirler, düşünceler, yarım kalan işler, iç sesler, eskizler ve defterlerin bir araya getirilmesi sonucu izleyici ile buluştu.

Cüneyt Er, Abdülkerim Bozan, Alptekin Soy, Ayetullah Eren, Cem Korkmaz, Cumhur Okay Özgör, Deniz Özağ, Derya Ülker, Döndü Özkök, Emre Yılmaz, Erin İlkcan Aslan, Esma Sereli, Esma Sürücü, Fergana Kocadoru, Ferza Yiğit, Hediye Begüm Tatar, Mehtap Saldıray, Merve Altın, Numan Seven, Nuray Sümer, Onur Özmen, Rezzan Gümgüm, Selcen Korkmaz, Selim Çınar’ın çalışmalarından oluşan sergi 15 Mart’a dek Yıldızevler Mah. Mustafa Doğan Cadddesi No: 59 Çankaya adresinde yer alan Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde görülebilir.