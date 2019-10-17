Ankara’da Lazer epilasyona güvenin, rahatlığı yakalayın

Lazer epilasyon FDA onaylıdır ve sadece kıl köklerini hedef alır. Dolayısı ile çevre dokuya ya da cilde zarar vermez. Daha önce ki yapılan yanlış uygulamalar ya da yetkisiz kliniklerin yaptıkları yanlış işlemler maalesef lazer epilasyonun yanlış tanınmasına neden oldu diyebiliriz. Lazer epilasyon Ankara kliniği ile hem güven duyacak hem de etkili sonuçları almaya başlıyor olacaksınız.

16 yaş sonrası her birey için uygundur

Kişi genellikle ergenlik döneminde gelişimini tamamlamaya devam eder. Bu sebeple lazer epilasyonda kadın ya da erkek fark etmeksizin bu gelişimin tamamlaması önerilir. Genellikle baz alınan yaş ise en az 16’tır. Lazer epilasyon 16 yaş altı kişilere önerilmiyor. Gelişimini tamamlamış herkes kadın erkek fark etmeksizin lazer epilasyonu dilediği gibi yaptırabilir. Doğru zamanlama, doğru klinik ve doğru uygulama ile yüz güldüren sonuçlara ulaşılıyor olacak.

Lazere başlamadan dikkat edilmesi gerekilenler

Lazer uygulaması öncesinde solaryuma girmeniz önerilmemektedir. Hem işlem öncesi hem de işlem sonrası bir süre solaryumdan uzaklaşmalısınız. Bunun yanı sıra lazer epilasyon başlamadan önce herhangi bir sarartıcı ürün kullanımı önerilmez. Yine aynı zamanda kişinin kullandığı bazı ilaçlarda göz önüne alınmalıdır. Genellikle sivilce ilaçları deriyi inceltiyor. Bu sebeple var olan tedaviniz bittikten 6 ay sonra lazer epilasyona başlamanız daha doğru olacaktır. Tüm bu önemli kıstaslar ve lazer epilasyon için uygun bir aday olup olmadığınızı randevu sırasında sizlere detaylı olarak aktarılacaktır.

Lazer ile etkin çözümler

Lazer epilasyon vücudun hemen hemen birçok noktasına çok iyi çözümler sunar. Tüylerin en yoğun olduğu noktalar koltuk altı, bacak bölgesi, bikini bölgesi olarak ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra kişi lazer Epilasyon Ankara kliniğinde kolları ya da çenesi için, bıyık bölgesi ya da göbeği için yani onu vücudunda rahatsız eden tüm noktalar için lazer epilasyon hizmeti alabilir.

Erkeklerin lazer epilasyona olan ilgisi

Lazer epilasyon denilince nedense akıllara daha çok kadınlar geliyor. Oysa lazer epilasyon Ankara kliniğinde erkekler de son yıllarda en az kadınlar kadar talep göstermeye başladı. Erkekler daha çok sırt ve göğüs bölgesi, sakal üstleri gibi noktalar için talep gösteriyorlar diyebiliriz. Lazer epilasyonun etkileri ve konforlu uygulamaları artık beylerin de korkmadan epilasyon olmasını sağlıyor.

Lazer epilasyonda başarı kaçınılmaz

Lazer epilasyona uyumlu bir hastanın etki görmemesi oldukça düşük ihtimal. Bazı hormonsal bozukluk durumları haricinde kişi ortalama 6 ile 9 seans arasında tedavisine düzenli giderek olumlu sonuçları alabilir. Hamileler, emziren anneler ve ciddi rahatsızlıkları olanlar için lazer epilasyon önerilmiyor. Uygun bir aday olup olmadığınızı lazer epilasyon Ankara kliniğinde muayene sonrası öğreniyor olacaksınız.

Ekonomik ücretler ile lazer epilasyon mümkün

Lazer epilasyonu özelikle komple tüm vücuda yaptırmak istediğinizde ve paket olarak satın almak istediğinizde fiyatının çok geldiğini düşünebilirsiniz. Oysa yıllardır ağdaya verdiğiniz ya da jiletlere verdiğiniz paraları düşünün. Üzerine çektiğiniz acıları, kaybettiğiniz zamanları ve özellikle sizi ansızın zor durumda bırakmalarını. Oysa lazer epilasyon kalıcı sonuçlar vererek sizi istenmeyen kıllardan kurtarıyor olacak. Hem gelecekte paranız cebinizde kalacak hem de zamanınız. Artık ansızın hiç olmayan zamanlarda ağda yaptırmak zorunda kalmıyor olacaksınız. Ya da yaptıramadığınız için giymekten vazgeçeceğiniz kıyafetleriniz olmayacak. Bedeniniz de ruhunuz gibi özgür kalabilecek.

Lazer epilasyon Ankara kliniğinde yapılan kampanyalar ile zaten çok uygun ücretler sayesinde lazer epilasyon yaptırabileceksiniz. Bölgesel olarak tek bir yere ya da birden fazla noktanız için çok uygun fiyatlara lazer epilasyon yaptırmak mümkün.

Dr.Buket Yıldırım

Medikal Estetik Hekimi

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