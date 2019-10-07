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Bir Kadın Cinayeti Daha: Eşi ve Kızını Öldürdü!

Ağrı'da bir şahıs, evde tartıştığı eşiyle kızını silahla öldürdü. Olay yerinden hızlıca kaçan ve kayıplara karışmaya çalışan cani koca, jandarma ekipleri tarafından yaka paça yakalandı.

Kadın 07.10.2019, 09:50 07.10.2019, 10:28 Billdrt
Bir Kadın Cinayeti Daha: Eşi ve Kızını Öldürdü!

Ağrı Patnos ilçesinde tartıştığı eşi ve kızını silahıyla öldüren bir şahıs Jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre ilçe sınırlarında yer alan Değirmendüzü köyünde ikinci kez evlenen B.S. ile daha önce aralarında bir takım problemler geçen ilk eşi S.S. arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte B.S., silahla S.S. ve tartışmada araya girmeye çalışan kızı K.K.'yi silahla vurarak öldürdü. Katil koca olay yerinden kaçıp izini kaybettirmek istedi fakat Jandarma ekipleri kıskıvrak yakaladı.

#ağrı #kadın
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