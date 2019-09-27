Çocuklar Neden Anne Diye Ağlar? Bebekler Neden Anne Diye Ağlar? Hepimiz bir çocuk "Anne" diye ağladığında kendi duygularımıza hakim olmakta güçlük çekebiliriz. Bu şekilde ağlayan çocuklar bazen çok üzülüyorlar diye düşünürüz ve üzülmesinler diye elimizden gelen her şeyi yaparak ağlamalarını susturmaya çalışırız. Ancak bazen de üzülmeden ziyade ağlamalarına karşı tahammülsüz olabiliyoruz. Biz yetişkinlere göre çocuğun ağlamasına sebebiyet verebilecek hiçbir gerekçe yokken hüngür hüngür ya da bağıra çağıra ağlamalarını çoğu zaman şımarıklık olarak algılayabiliyoruz.

Çocuklar Neden Anne Diye Ağlar?

Çocuklarımızın anne diye ağlamasına rağmen her istediklerini iki demeden yetine getirdiğimizi düşünüyor ve ağlamalarını gerektirecek bir şey yok diyerek çocuklarımıza aşırı tepki gösterebiliyoruz. Bu tepkiler çocuğa karşı söylenme, içten içe kızma ve hatta tahammülün tamamen ortadan kalktığında bağırma olarak ortaya çıkabiliyor.

Bu şekilde davrandığımızda çoğu zaman ikna ediyor gibi görünsek de aslında probleme temelinden yanaşılmadığı için bu geçici bir çözüm olarak kalıyor. Ağlayan bir çocuk gördüğümüzde neden ağladığını sorguluyor ve onun ağlamaması için sürekli farklı şeylerden konuşuyor ve ikna etmeye çalışıyoruz.

Çocuğun Bildiği Tek Yok Ağlamaktır

Bazen bizlerin de dünyaya ağlayarak geldiğini bir zamanlar bizim de çocuk olduğumuzu ve anne diye hüngür hüngür ağladığımızı çok çabuk unutabiliyoruz. Ağlama ihtiyacı bizim henüz doğumumuzla başlayan ve yaşadığımız çaresizliği dışarıya yansıttığımız en ilkel yol olarak kabul ediliyor. Bu sebeple gelişim uzmanları bir bebeğin özellikle ilk 6 ayında her yaşadığı zorlukta ve sorunda tepkisini ağlayarak ifade etmesi gayet normaldir. Ağlama ancak bir annenin bebeğini iyi tanıdığı ve ihtiyaçlarını karşıladığı zaman azalmaktadır. Bu sayede bebeğin ağlamaları o kadar uzun sürmez ve anne ile bebek arasında doğru bir iletişim kurulmuş olur. Öte yandan genel süreç olarak bebeğin ağlamaları ilk çocukluk dönemlerinde bile devam edebilir.

Ağlamak Bir Çaresizliğin Dışa Vurumudur

Ağlamak her yaştan insan için temel ihtiyaçlar arasında yer alır. Ancak bizim toplumumuzda ağlamayı doğal bir unsur olarak ele almak yerine acizlik olarak görürüz. Bir bebeğin ağlaması ya da çocuğun ağlaması genellikle çaresiz kaldığı anlara özeldir. Bu sebeple annesini istediğini yerine getirmese ve ona kızsa bile çocuklar yine de anne diye ağlarlar. Bir bebek karnı acıktığında, benim karnım acıktı diyemeyeceği için bu sorunu ağlayarak dışarı vurur. Ağlama davranışı bir bebeğin en önemli dilidir ve bu dil anneler tarafından iyi okunmalıdır. Açlığı ile baş edemeyen bebek giderek çaresizleşir ve ağlar. İşte bu ağlama bebek için aslında yardım çağrısıdır.

Çocukların anne diye ağlamasına bakacak olursak bir çocuk ayakkabısını giymeye çabaladığı halde bu durumla baş edemediğini anladığında ve etrafından da gerekli yardımı alamıyorsa içine düştüğü çaresiz durumun bir sonucu olarak ağlama davranışına başvurabilir. Aslında gerçek ağlama; çocuk karşısındaki sorunla nasıl baş edeceğini bilemediği ve gereken desteği doğru zamanda ve doğru koşullarda alamadığı zaman ortaya çıkar.

Çocuklar Neden Ağlar?

Bebek doğduktan sonra ağlamaması ciddi problem belirtisi olarak görülmektedir. Dünyaya gelen tüm bebekler ağlar. Ancak zaman ilerleyip çocuk büyüdükçe kesilmeyen bu ağlamalar anne ve babalar oldukça zor anlar yaşatabilmektedir. Anne ve babalar bebeğin ilk aylarında nedeni bilinmeyen ağlama nöbetleri ile karşılaşırlar. Bu ağlamalar ebeveynleri sabahlara kadar nöbet tutmaya mecbur bırakabilir. Hiçbir şeyin tesadüfen meydana gelmediği dünyada pek tabii olarak çocukların ağlamalarının da sebepleri vardır.

Bebeklerin ağlamalarının arkasındaki sebepler genellikle; aç olduklarını anlatmaya çalışmak, gazlarının gelmesi, kendi seslerini duyurmak istemeleri, birilerini yanında görmek istemeleri, kendilerini anne ve babalarına kabul ettirmek ve istediklerini yaptırmak olarak öne çıkmaktadır. Bütün bu ağlamaları bebek ve çocuk gelişim uzmanları dört ana grupta toplamaktadır. Bunlardan ilki temel ihtiyaçların giderilmesi için ağlama şeklidir.

Bebekler Temel İhtiyaçlarının Giderilmesi İçin Ağlarlar

Uzmanların belirttiğine göre 2 yaşına kadar tüm bebekler ağlama davranışını genel bir refleks olarak kullanırlar. Bebeklerin günde ortalama 1 - 4 saat aralığında ağladıkları tahmin edilmektedir. Bebekler acıktıklarında, yorulduklarında, sıkıldığında, rahatsız olduğunda ve acı çektiğinde refleks olarak ağlama davranışı sergilerler. Bu ağlamalar esasında anne ve babalara bir uyarı mesajı olarak görülmelidir.

Bu noktada anne ve babalar bebeklerin ağlama davranışının akabinde ilk olarak bebeğin altının temiz olup olmadığını kontrol ettikten sonra karnının tok ya aç olabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Bebeğin acıkmış olabileceğinin en uygun belirtisi, son beslenmenin üzerinden en az 2 - 3 saat geçmiş olmalıdır. Ancak üç aydan küçük bebekler için bu süre 1 saattir. Bunların dışında bebeğin burnunun tıkanık olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bebekler ağızdan nefes almayı bilmezler. Dolayısıyla burnu tıkanık bebekler çok ağlarlar. Bunun dışında 3 ayın altındaki bebeklerde ağlama sebeplerinden biri de gazdır. Gazı olan bebek, ayaklarını içeri çeker ve hıçkırarak ağlar. Bütün kontrollerinin yapılmasına rağmen ortada bir sebep bulunamayan ve aralıksız 3 saat boyunca ağlayan bebeklerin en kısa sürede doktor muayenesine götürülmesi gerekmektedi.r

Bebekler İnatçılık Yaptıklarından Ağlarlar

İki yaş ve üç yaş arası dönemde çocuk ağlamaların büyük çoğunluğu özerklik duygusundan kaynaklanan inatçılık sebebiyle gerçekleşir. Fakat inatçılık sebebiyle gösterilen ağlama davranışı geçicidir. Anne ve babaların bu dönem çocuklarının ağlamalarına karşı geçici olduklarını düşünerek daha sabırlı olmaları beklenmektedir.

İnatlaşma sebebiyle öfke nöbeti yaşayan bir çocuk için, ilk kural dikkatini başka yöne çekmeye çalışmak olmalıdır. Çocuğun kişilik gelişimi açısından bu dönemde çocukla kurulan iletişim, onun sonraki yaşlarda ortaya koyduğu davranışları belirlemede büyük öneme sahiptir.

Çocuklar Duygusal Nedenlerden Dolayı Ağlarlar

Özellikle 3 yaş ve üstü çocuklarda görülen sık sık ağlamalar, hiçbir sebep bulunamıyorsa çocukluk depresyonu yaşadıklarının işareti olabilir. nne baba arasında çocuğun duyabileceği veya görebileceği yerlerde yaşanan tartışmalar, kardeş kıskançlığı, aile birliğinin bozulması sonucu çocuğa yeterli alaka gösterilmemesi gibi gibi duygusal problemler çocukluk çağı depresyonu sebepleridir.