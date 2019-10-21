EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı’nın 2019 sınıfı belli oldu
Küresel çapta 12. yılını kutlayan, Türkiye’de ise dördüncüsü düzenlenen EY (Ernst & Young) Girişimci Kadın Liderler Programı kapsamında bağımsız jüri, programın 2019 sınıfında yer alacak girişimleri belirledi.
Küresel çapta 12. yılını kutlayan, Türkiye’de ise dördüncüsü düzenlenen EY (Ernst & Young) Girişimci Kadın Liderler Programı kapsamında bağımsız jüri, programın 2019 sınıfında yer alacak girişimleri belirledi.
Kadın girişimciler program kapsamında EY Türkiye’nin desteğiyle hiçbir ücret ödemeden 1 yıl boyunca eğitim, mentorluk, iş geliştirme ve networking desteği alırken yatırımcı, danışman ve başarılı girişimcilerin bilgi ve birikimlerinden yararlanabilecekleri küresel bir ağın parçası olacaklar.
Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY Türkiye’nin (Ernst & Young) bu yıl dördüncüsünü düzenlediği EY Girişimci Kadın Liderler Programı kapsamında yer alacak girişimler belli oldu. Vizyon sahibi girişimci kadınların iş dünyasında yükselmeleri ve küresel pazarda rekabet edebilmelerini desteklemek amacıyla yürütülen programda bağımsız jüri değerlendirmesi sonucu belirlenen kadın girişimciler EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı’nın 2019 sınıfında yer almaya hak kazandı. Kadın girişimciler program kapsamında EY Türkiye’nin desteğiyle hiçbir ücret ödemeden 1 yıl boyunca eğitim, mentorluk, iş geliştirme ve networking desteği alacak; yatırımcı, danışman ve başarılı girişimcilerin bilgi ve birikimlerinden yararlanabilecekleri küresel bir ağın parçası olacaklar.
Küresel çapta düzenlenen EY Girişimci Kadın Liderler (Entrepreneurial Winning Women) Programı; Amerika, Kanada, Rusya, Brezilya, Güney Afrika ve Asya Pasifik ülkelerinin içinde bulunduğu 65 ülkede 12. yılını kutluyor. Programın ilk üç yılında toplam 30 kadın girişimciye destek veren EY Türkiye; bu yıl da işini büyütme hedefi, tutkusu ve potansiyeli olan kadın girişimcileri destekleyerek, uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye ve rekabet etmeye hazırlamayı amaçlıyor. Kadın girişimci sayısının her yıl arttığını belirten EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, girişimlerin doğması, gelişmesi ve başarıya ulaşabilmesi için girişimci ruhların teşvik edilmesinin kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Canoğulları, “Program katılımcılarını dünyadaki belirsizlik ortamını bile fırsata çevirecek liderlik becerileri ile donatıyoruz. Programımız kapsamında koçluk ve mentorluk uygulamaları, yönetsel yetkinliklerini artıracakları eğitimler ve iletişim ağlarını geliştirecekleri fırsatlar sunuyoruz. Kadınların kendi işlerini büyütmeleri ve işlerinde belli bir yere gelmeleri bizim için en büyük kazanç. Girişimci kadınların program sonlandıktan sonra bakış açılarının değiştiğini ve vizyonlarının genişlediğini görmek bizi gururlandırıyor” dedi.
Programın Türkiye Liderliğini yürüten EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı Müge Tan Belviso ise “EY olarak, Türkiye’de kadın girişimciliğinin henüz tamamı kullanılmamış dev bir ekonomik potansiyel barındırdığını biliyoruz. Kadın girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları araştırmak ve bu zorluklara çözüm yolları bulmayı hedefliyoruz. Kadın girişimcilere hedefledikleri uluslararası pazarların kapılarını açan bu özel programla, onların işletmelerini büyütmelerine yardımcı olmak ve Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyı artırmak en büyük amacımız. Ekonomik ve sosyal sorumluluk olarak gördüğümüz bu proje kapsamında şimdiye kadar 30 kadın eğitim, mentorluk ve koçluk aldı. Programın bu denli yararlı olduğunu ve her bir katılımcımızın kendi sektörlerinde birer öncü haline gelme yolunda ilerlediğini görmek bizim için gurur verici” dedi.
Programa katılan şirketler büyüyor
Bağımsız jüri değerlendirmesi sonucu EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı’nın 2019 sınıfına katılmaya hak kazanan kadın girişimciler; “İşte Proje Yönetimi ve Mimarlık Hizmetleri” Kurucusu Alev Akın, “Futa Halı ” Kurucusu Derya Özgür Kader, “Ottoman Grup İmplant” Kurucusu Dilek Yurtseven, “Denebunu Bilgi Teknolojileri ” Kurucusu Duygu Akbudak, “Myoffice Mobilyaları” Kurucusu Fatma Önal Önlen, “Nora Fine Foods” Kurucusu Gülçin Erdeniz, “Burpol Polimer” Kurucusu İlkay Yıldırım, “Epsa Yalıtım” Kurucusu Nurcan Özdemir, “Sezgin İç ve Dış Ticaret” Kurucusu Reyhan Sezgin, “Dese Gıda Ürünleri (Juico)” Kurucuları Sedef Dördüncü ve Deniz Derman oldu. Programın 2019 jürisinde, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu ve Bozlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı yer aldı.
Program kadın girişimcilere ne sağlıyor?
- Türkiye’nin en iyi girişimcileri ve yüksek büyüme göstermiş şirketlerinin liderlerinin de dahil olduğu seçkin bir ağa katılma imkanı,
- Güncel sektör haberleri, araştırmalar, işletme stratejileri ve uygulamaları hakkında bilgi alışverişi ile bilgi birikimini artırma fırsatı,
- Potansiyel ortaklıkları, stratejik işbirliklerini, yeni müşteri ve tedarikçiler ile muhtemel sermaye kaynaklarını keşfetme olanağı,
- Üst düzey danışmanlar ve tanınmış girişimcilerle diyaloglar kurarak liderlik, yöneticilik ve işletme becerilerini geliştirme imkânı,
- Kendilerinin ve şirketlerinin kurumsal yöneticiler, yatırımcılar ve medya karşısındaki görünürlüğünü artırma şansı.Kimler katılabilir?
EY Girişimci Kadın Liderler Programı'na katılmak isteyen girişimci kadınların şirketlerinin Türkiye merkezli ve en az 3 yıldır faaliyette olması, son 2 yılda en az yıllık 3 milyon TL ciroya sahip olması gerekiyor. Kadın girişimcinin şirkette en az yüzde 25 hisse sahibi olması ve ana karar vericiler arasında yer alması da koşullar arasında yer alıyor.
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:35
|Güneş
|06:59
|Öğle
|12:38
|İkindi
|15:38
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:26
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Galatasaray
|8
|13
|6. Sivasspor
|8
|12
|7. Konyaspor
|7
|12
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Antalyaspor
|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Altay
|8
|15
|4. Ümraniye
|8
|14
|5. Keçiörengücü
|8
|14
|6. Balıkesirspor
|8
|13
|7. Fatih Karagümrük
|7
|12
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Osmanlıspor
|7
|7
|14. Adanaspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. M. United
|9
|10
|14. Everton
|9
|10
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2