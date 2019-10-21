EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı’nın 2019 sınıfı belli oldu

Küresel çapta 12. yılını kutlayan, Türkiye’de ise dördüncüsü düzenlenen EY (Ernst & Young) Girişimci Kadın Liderler Programı kapsamında bağımsız jüri, programın 2019 sınıfında yer alacak girişimleri belirledi.

Kadın girişimciler program kapsamında EY Türkiye’nin desteğiyle hiçbir ücret ödemeden 1 yıl boyunca eğitim, mentorluk, iş geliştirme ve networking desteği alırken yatırımcı, danışman ve başarılı girişimcilerin bilgi ve birikimlerinden yararlanabilecekleri küresel bir ağın parçası olacaklar.

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY Türkiye’nin (Ernst & Young) bu yıl dördüncüsünü düzenlediği EY Girişimci Kadın Liderler Programı kapsamında yer alacak girişimler belli oldu. Vizyon sahibi girişimci kadınların iş dünyasında yükselmeleri ve küresel pazarda rekabet edebilmelerini desteklemek amacıyla yürütülen programda bağımsız jüri değerlendirmesi sonucu belirlenen kadın girişimciler EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı’nın 2019 sınıfında yer almaya hak kazandı. Kadın girişimciler program kapsamında EY Türkiye’nin desteğiyle hiçbir ücret ödemeden 1 yıl boyunca eğitim, mentorluk, iş geliştirme ve networking desteği alacak; yatırımcı, danışman ve başarılı girişimcilerin bilgi ve birikimlerinden yararlanabilecekleri küresel bir ağın parçası olacaklar.

Küresel çapta düzenlenen EY Girişimci Kadın Liderler (Entrepreneurial Winning Women) Programı; Amerika, Kanada, Rusya, Brezilya, Güney Afrika ve Asya Pasifik ülkelerinin içinde bulunduğu 65 ülkede 12. yılını kutluyor. Programın ilk üç yılında toplam 30 kadın girişimciye destek veren EY Türkiye ; bu yıl da işini büyütme hedefi, tutkusu ve potansiyeli olan kadın girişimcileri destekleyerek, uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye ve rekabet etmeye hazırlamayı amaçlıyor. Kadın girişimci sayısının her yıl arttığını belirten EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, girişimlerin doğması, gelişmesi ve başarıya ulaşabilmesi için girişimci ruhların teşvik edilmesinin kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Canoğulları, “Program katılımcılarını dünyadaki belirsizlik ortamını bile fırsata çevirecek liderlik becerileri ile donatıyoruz. Programımız kapsamında koçluk ve mentorluk uygulamaları, yönetsel yetkinliklerini artıracakları eğitimler ve iletişim ağlarını geliştirecekleri fırsatlar sunuyoruz. Kadınların kendi işlerini büyütmeleri ve işlerinde belli bir yere gelmeleri bizim için en büyük kazanç. Girişimci kadınların program sonlandıktan sonra bakış açılarının değiştiğini ve vizyonlarının genişlediğini görmek bizi gururlandırıyor” dedi.

Programın Türkiye Liderliğini yürüten EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı Müge Tan Belviso ise “EY olarak, Türkiye’de kadın girişimciliğinin henüz tamamı kullanılmamış dev bir ekonomik potansiyel barındırdığını biliyoruz. Kadın girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları araştırmak ve bu zorluklara çözüm yolları bulmayı hedefliyoruz. Kadın girişimcilere hedefledikleri uluslararası pazarların kapılarını açan bu özel programla, onların işletmelerini büyütmelerine yardımcı olmak ve Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyı artırmak en büyük amacımız. Ekonomik ve sosyal sorumluluk olarak gördüğümüz bu proje kapsamında şimdiye kadar 30 kadın eğitim, mentorluk ve koçluk aldı. Programın bu denli yararlı olduğunu ve her bir katılımcımızın kendi sektörlerinde birer öncü haline gelme yolunda ilerlediğini görmek bizim için gurur verici” dedi.