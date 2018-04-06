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Kadınların yanında olmaya özen gösteren Sincan Belediyesi ev hanımlarının aile ekonomisine katkı sağlamasına olanak tanıyor

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Kadınların yanında olmaya özen gösteren Sincan Belediyesi ev hanımlarının aile ekonomisine katkı sağlamasına olanak tanıyor
Sincanlı kadınlar evde yaptıkları yemeklerden el emeği göz nuru işledikleri aksesuarlara kadar pek çok ürünü satışa sunuyor.

Sincan Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan “ÜRETEN HANIMLAR PAZARI” Sincan halkına hizmet vermeye devam ediyor. Sincanlı ev hanımları el emeği ürünlerini pazarda sergileyerek, aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

EL İŞİ ÜRÜNLER GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Üreten Hanımlar Pazarı’nda yöresel yemeklerden el işi aksesuarlara; iğne oyasından boncuk işine; dantellerden el örgüsü kıyafetlere kadar pek çok ürün Sincan halkının beğenisine sunuluyor. Sincanlı kadınlar yaptıkları ürünleri satarak emeğini kazanca dönüştürüyor.

SATIŞ YERLERİ HANIMLAR İÇİN ÜCRETSİZ

Üreten kadınlar hiçbir ücret ödemeden tezgah sahibi oluyor. Üreten Hanımlar Pazarı çarşamba ve perşembe günleri Yunus Emre Mahallesi’nde kuruluyor.

SİNCANLI KADINLARDAN BAŞKAN ERCAN’A TEŞEKKÜR

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Üreten Hanımlar Pazarını sıklıkla ziyaret ediyor. Standları tek tek gezen Başkan Ercan ev hanımlarının çalışma hayatına katılmasını öneminin altını çizdi. Sincanlı kadınlar yardımlarından dolayı Başkan Ercan’a teşekkür etti.

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