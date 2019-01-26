Kadro alamayan işçilerimiz için çalışmalarımız devam ediyor

Mustafa Toruntay

Hiçbir konfederasyon taşeron konusuna eğilmezken, biz HAK-İŞ olarak il il, ilçe ilçe gezip toplantılar düzenledik. Taşerona kadro verilmesi HAK-İŞ’in döktüğü alın teri ile oldu.

Asgari ücrete enflasyondan biraz yüksek bir artış yapıldı ve yapılan artış memnun etti. Ancak 696 KHK ile taşerondan kadroya geçen emekçilerimiz var. Bu işçilerimiz kadroya geçtiklerinde KHK gereği 2020 yılına kadar yüzde 4+4 artış yapılması kararı verildi. Fakat şimdi asgari ücrete yüzde 26 zam yapıldı, enflasyon da yüzde 20.3’lerde dolaşıyor. Hal böyle olunca kadroya geçen işçilerimiz için bir mağduriyet söz konusu. Biz HAK-İŞ olarak aradaki farkın kapatılmasını talep ediyoruz. Bunun için de bir imza kampanyası başlattık. Bu sorunun ortadan kaldırılması için bir çerçeve anlaşması yapılabilir, bu sayede bu sorun ortadan kalkmış olur.

Taşeron konusunda bir reform gerçekleştirdik. Ancak bazı işçilerimiz kadro alamadı. KİT, BİT, Kiralık Araç Şoförü ve hizmet alımı ile çalışan emekçilerimiz kadro dışı kaldı. Bir milyona yakın emekçimiz kadro aldı ama 90 bine yakın işçimiz kadro alamadı. Bugün baktığımızda bakanlıklarda makam şoförü olarak görev yapan arkadaşlarımız maalesef kadro dışı kaldı. Bunun nedeni de ihale usulü iş alımı yapılması. İhaleyi kazanan şirketler kendi personeliyle çalışmak istiyor, bunun sonucunda da çalışan emekçilerimiz işlerinden ediliyor. Bu duruma bir çözüm bulmalıyız. İnşallah yerel seçimler öncesi bu sıkıntıyı çözeriz. Bu sorunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hükümetimizin yetkili organlarıyla sürekli görüşüyoruz, çözüm üretmek için çabalıyoruz. Bugüne kadar bir sonuç alamadık ama inşallah yakın zamanda güzel bir sonuca bağlarız.