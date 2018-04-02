  • BIST 115.069
  • Altın 170,031
  • Dolar 3,9627
  • Euro 4,8898
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 19 °C

Kadroya geçiş süreci tamamlanan emekçilerimize hayırlı olsun

» »
Mustafa Toruntay

2 Nisan itibariyle kadro geçişleri tamamlandı. Kadroya geçen tüm emekçi kardeşlerimizin kadrosu hayırlı olsun.

Yıllardır süren ve ülkemizin ciddi sorunları arasında olan Taşeron, 2017 yılının sonunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği müjdeyle tarihe karıştı. Bu sorunu her platformda dillendiren, çözüm arayışları için tüm yollara başvuran HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bu durumdan oldukça memnunuz. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Çalışma Bakanımız olmak üzere, kadrosürecinde emeği geçen tüm hükümet yetkililerimize hem sendikamız hem de üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Çok zorlu süreçlerden bugünlere geldik. Taşeron olarak hizmet veren kardeşlerimizin sorunlarına kimse kulak asmazken, biz dert edindik ve konuyla ilgili çalışmalar yürüttük. HAK-İŞ olarak Türkiye’nin dört bir yanından binlerce işçi kardeşlerimizle toplantılar yaptık, ülkemizin önünü tıkayan sorunlardan biri olan Taşeron düzen için çözümler aradık. Çok şükür girişimlerimiz, çalışmalarımız zayi olmadı ve bugün itibariyle binlerce Taşeron emekçimiz kadroya geçti. Kadro alan tüm emekçi kardeşlerimize kadroları hayırlı olsun.

Kadro alamayan işçi kardeşlerimiz için de girişimlerimiz hala sürüyor. Hükümet yetkilerimizle sürekli temas halindeyiz. Dileğimiz, belirlenen kriterlere uyan emekçi kardeşlerimizin de kadrolarına bir an önce kavuşması. Hem biz hem de hükümet yetkililerimiz gerçekten samimi bir çalışma yürütüyor. Şartlar olgunlaşırsa kadro alamayan işçilerimiz de kadrolarına kavuşacaktır.

 

Bu yazı toplam 57 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
FOTO GALERİ
  • Reuben Wu Drone Çekimleri
  • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
  • Benim küçük köpeğim
VİDEO GALERİ
  • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
  • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
  • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
SON DAKİKA HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim