Kadroya geçiş süreci tamamlanan emekçilerimize hayırlı olsun

Mustafa Toruntay

2 Nisan itibariyle kadro geçişleri tamamlandı. Kadroya geçen tüm emekçi kardeşlerimizin kadrosu hayırlı olsun.

Yıllardır süren ve ülkemizin ciddi sorunları arasında olan Taşeron, 2017 yılının sonunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği müjdeyle tarihe karıştı. Bu sorunu her platformda dillendiren, çözüm arayışları için tüm yollara başvuran HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bu durumdan oldukça memnunuz. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Çalışma Bakanımız olmak üzere, kadrosürecinde emeği geçen tüm hükümet yetkililerimize hem sendikamız hem de üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Çok zorlu süreçlerden bugünlere geldik. Taşeron olarak hizmet veren kardeşlerimizin sorunlarına kimse kulak asmazken, biz dert edindik ve konuyla ilgili çalışmalar yürüttük. HAK-İŞ olarak Türkiye’nin dört bir yanından binlerce işç i kardeşlerimizle toplantılar yaptık, ülkemizin önünü tıkayan sorunlardan biri olan Taşeron düzen için çözümler aradık. Çok şükür girişimlerimiz, çalışmalarımız zayi olmadı ve bugün itibariyle binlerce Taşeron emekçimiz kadroya geçti. Kadro alan tüm emekçi kardeşlerimize kadrolar ı hayırlı olsun.