Kahramanakazan'da herkesin kazandığı bir süreç başladı

Başkan Oğuz semt pazarını ziyaret etti Esnafa ve vatandaşlara ”hayırlı işler” temennisinde bulundu

31 Mart yerel seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li Belediye Başkanı Serhat Oğuz, semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçede kurulan semt pazarını ziyaret etti. Başkan Oğuz burada pazardaki tüm tezgâhları gezerek, pazarcı esnafıyla sohbet etti. Başkan Oğuz pazarı gezdiği sırada vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğraf çektirdi. Başkan Oğuz, pazarcı esnafı ve vatandaşlara hayırlı işler temennisinde bulundu.

Herkes kazanacak

Başkan Oğuz, Kahramanakazan’da herkesin kazandığı bir sürecin başladığını belirterek, “Önümüzdeki 5 yıl boyunca ilçemizde ikamet eden herkes kazanacak. Esnafımız, vatandaşımız, işçimiz, memurumuz herkes kazanacak. Kahramanakazan yatırımcıları çeken bir ilçe ve önümüzdeki süreçte ilçemizi cazibe merkezi olma potansiyelini daha da artıracak çalışmalara imza atacağız “ dedi.