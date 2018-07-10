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Kahramankazan “15 Temmuz Müzesi” için çalışmalar son hız devam ediyor

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Kahramankazan “15 Temmuz Müzesi” için çalışmalar son hız devam ediyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramankazan Belediyesi işbirliğiyle Kahramankazan’da kurulacak olan “15 Temmuz Müzesi” için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananların tüm gerçekliği ile anlatılacağı müzede, şehit ve gazilerin eşyaları da sergilenecek.

FETÖ darbe girişimi sırasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’a kurulacak “15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi” için çalışmalar sürüyor.

Şehitlerin anısı yaşatılacak

15 Temmuz 2018'de hizmete girmesi planlanan müze, 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak ve 3 bin 400 metrekarelik kapalı alana sahip olacak. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananların tüm gerçekliği ile anlatılacağı müzede, şehit ve gazilerin eşyalarının sergilenerek anılarının yaşatılacağı interaktif uygulamalar, darbe girişiminin engellenmesi sırasında kullanılan araç lastikleri, saman balyaları gibi materyallerin sergileneceği görsel sunumlar yer alacak. Modern bir yapıya sahip olacak müze, aynı zamanda bir kültür merkezini de içinde barındıracak. Yapıda kalıcı ve geçici sergi salonları ile konferans salonları, kütüphane, kafe, restoran, hediyelik eşya bölümü, sinevizyon gösterim alanı ve çocuk atölyesi gibi bölümler de bulunacak. İnşaat çalışmaları süren müzenin 15 Temmuz 2019’a kadar tamamlanması planlanıyor.

Kahramanlığın abidesi olacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 15 Temmuz gecesi Kahramankazan’da yaşananların Türkiye ve dünya tarihine altın harflerle yazılan bir destan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Kahramankazanlıların ve tüm Türk Milleti’nin Çanakkale ruhuyla, hiçbir şey beklemeden canlarını ortaya koyarak verdikleri bu destansı mücadeleyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Kahramankazan'daki ve Türkiye genelindeki tüm şehitlerimiz ve gazilerimizin anıları ve yaptıkları kahramanlık bu müze ile gelecek nesillere aktarılacak. Şehitlerimizin ve gazilerimizin eşyaları ile o gece tarlalarda yakılan saman balyaları ve araç lastikleri de müzede sergilenecek. Kahramankazan bu müze ile 15 Temmuz gecesi milletimizin Türkiye’nin dört bir yanında sergilediği kahramanlığın ölümsüzleşeceği bir abideye kavuşmuş olacak. Kahramankazanlılar o gece tüm Türkiye’de olduğu gibi yalnızca aziz milletimizin değil, tüm İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında, vatanımıza, bayrağımıza, devletimize ve demokrasimize sahip çıktı. 15 Temmuz Müzesi’nin hayata geçirilmesi için emek harcayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Binali Yıldırım ve Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş’a tüm Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum.”

 

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