KAHRAMANKAZAN AİLE YAŞAM MERKEZİ’NİN ÇOCUK KULÜBÜ ÜYELERİ, DÜZENLENEN SATRANÇ TURNUVASI’NDA YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

SATRANÇ TURNUVASI’NDA DERECEYE GİRENLERE SATRANÇ TAKIMI HEDİYE EDİLDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Aile Yaşam Merkezleri; çocukların, gençlerin, hanımların, yetişkinlerin, yaşlıların ve engellilerin güvenilir bir ortamda birlikte zaman geçirebilecekleri, eğlenebilecekleri ve çeşitli faaliyetlere katılabilecekleri mekanlar olarak büyük ilgi görüyor.

Her yaştan Başkentliyi ağırlamaya devam eden merkezlerden biri olan Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi de Başkentli minikler için satranç turnuvası düzenledi.

ZEKA KÜPÜ MİNİKLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi, Çocuk Kulübü üyelerinin katıldığı satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı.

Aile Yaşam Merkezleri çeşitli etkinliklerle birçok branşta özellikle çocukların ve gençlerin yeteneklerini geliştirmesine katkıda bulunmayı amaçlarken, son olarak minik satranç ustalarını da bir araya getirdi. Satranç kursuna devam eden miniklerin yarıştığı turnuva kıran kırana geçti.

Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği turnuva süresince, sabır ve dikkatle yarışan 7-14 yaş arası minikler, oyun içi stratejileriyle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

MİNİK ŞAMPİYONLARA SATRANÇ TAKIMI

Yarışan tüm katılımcılara Katılım Belgesi verilirken, turnuva sonunda dereceye giren ve madalya kazanan minik satranç oyuncularına da satranç takımı ve okul malzemesi hediye edildi.

Okulların tatil olmasıyla birlikte yaz boyunca Aile Yaşam Merkezleri’nde çeşitli yarışmalar ve turnuvalar devam edecek.