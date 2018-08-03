Kahramankazan-Ankara devlet kara yolu genişletme çalışmaları devam ediyor

Kahramankazan-Ankara devlet kara yolundaki genişletme çalışmaları sürüyor

2 gidiş 2 geliş olan, çalışmalar sonrasında 3 gidiş 3 gelişe çıkarılacak ve 12 adet de köprülü kavşağın inşa edilecek yolun 15 Temmuz 2019’da tamamlanması bekleniyor. Yolun genişletilmesi ile birlikte Ankara’nın önemli sanayi kümelenmelerini de barındıran bölgedeki trafik yoğunluğu azalırken, yatırımlar artacak.

Kahramankazan-Ankara arasındaki devlet karayolundaki genişletme çalışmalarının temeli 18 Ağustos 2017’de dönemin Başbakanı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından atılmıştı. 28.4 kilometrelik bölümde gerçekleştirilecek genişletme çalışmaları kapsamında, 2 şerit olan bölünmüş yol 3 şeride çıkarılacak. 370 milyon TL’ye mal olacak proje doğrultusunda yol üzerinde 12 adet de köprülü kavşak inşa edilecek. Bu genişletme sayesinde başkentin önemli sanayi kümelenmelerinin bulunduğu Saray Sanayi bölgesi, Türkiye’nin en büyük ikinci projesi HAB, TeknoHAB ve Ankara Lojistik Üssü'nün de bulunduğu bölgedeki trafik yoğunluğunun önüne geçilmiş olacak. Trafik yoğunluğunun azalacağı yolda daha güvenli bir trafik akışı sağlanacak. Ayrıca trafik ışıklarından da arındırılacak yolun tamamlanması ile akaryakıt ve zamandan tasarruf sağlanacak.

Bölgeye büyük katkıları olacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, yol genişletme projesinin tamamlanması ile birlikte ilçedeki yatırımların da belirterek, “Projenin hayata geçmesinde ve bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen, yalnızca aziz milletimizin değil, İslam aleminin ve mazlum milletlerinin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'a Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Yolun temelini atan son Başbakanımız ve TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'a da teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Başkan Ertürk, şunları kaydetti:

“Kahramankazan yalnızca Ankara'da değil, Türkiye'de de önemli bir yere sahip olan birçok sanayi kümelenmesine ev sahipliği yapıyor. İlçemiz sınırları içerisinde büyüklü ve küçüklü 4 bine yakın üretim unsuru bulunuyor. İlçemizin nüfusu 52 bin 500 olmasına karşın 90 bine yakın sigortalı çalışan var. Ayrıca ilçemizde Ankara Lojistik Üssü, TAİ ve soda külü alanında üretim yapan dünya çapında birde maden yer alıyor. Yine Türkiye'nin Kanal İstanbul'dan sonra ikinci en büyük yatırımı olacak olan Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) yine HAB içerisinde kurulacak olan TeknoHAB da tamamlandığında çalışan nüfus sayısı daha da artmış olacak. Zaten hali hazırda 60 bin kişi günü birlik olarak başkentin çeşitli ilçelerinden buraya çalışmaya geliyor. Bu nedenle bu yol bizim için çok ama çok önemli. Kahramankazan'a ve bölgeye büyük katkıları olacak. Çok uzun yıllardır sabırsızlıkla beklediğimiz bir proje. Bu yol ilçemizin refah seviyesi yükseleceği gibi bölgedeki yatırımlarında artmasına önemli katkı sağlayacak.”