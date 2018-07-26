  • BIST 94.817
  • Altın 191,150
  • Dolar 4,8533
  • Euro 5,6613
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C

Kahramankazan, Avrupa Gençler Bocce Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak

»
Kahramankazan, Avrupa Gençler Bocce Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak
Türkiye’de bocce sporunun merkezi olan Kahramankazan, 1-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Gençler Bocce Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

Şampiyona öncesinde Bocce Kadın ve Genç Milli Takımı sporcuları Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti. 

Kahramankazan 1-4 Ağustos’ta düzenlenecek Avrupa Bocce Gençler Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Şampiyonaya birçok Avrupa ülkesinin milli takımları katılacak. Şampiyona Türkiye’nin ilk bocce salonu olan ve Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılan Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Anlamlı ziyaret

Şampiyona öncesinde Bocce Genç ve Kadın Milli takımı sporcuları tarafından anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Milli sporcular Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti. Milli sporcularla yakından ilgilenen Ertürk, şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek sporculara başarılar diledi.  

Bel kemiğiyiz

Başkan Ertürk, bocce sporunda Kahramankazan'ın ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’deki ilk müstakil bocce tesisleri ilçemizde kuruldu. Türkiye'de bocce sporunun ve bocce milli takımının bel kemiğini oluşturuyoruz. Yetiştirdiğimiz sporcular yalnızca ilçemizi değil, bocce milli takımında ülkemizi de temsil ediyor. Kahramankazan Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kahramankazan'da çocuklara ve gençlere okçuluk eğitimi verildi16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:17
  • “Demokrasinin Zaferi 15 Temmuz 2016” isimli fotoğraf sergisi açıldı14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:41
  • Kahramankazan’da yakılan buğday tarlalarında ilk hasat yapıldı13 Temmuz 2018 Cuma 15:21
  • Kahramankazan “15 Temmuz Müzesi” için çalışmalar son hız devam ediyor10 Temmuz 2018 Salı 11:14
  • Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm park ve bahçelerde bakım ve onarım çalışması başlattı06 Temmuz 2018 Cuma 12:34
  • Kahramankazan Belediyesi’nin, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşayan dostlarımız yeni sahiplerini bekliyor05 Temmuz 2018 Perşembe 10:35
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan’da, sürekli olarak halkla iç içe oluyor04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:46
  • Kahramankazan Belediyesi, yüzme bilmeyen 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için yüzme kursu açtı03 Temmuz 2018 Salı 10:20
  • Kahramankazan Belediyesi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından verilen “Avrupa Diploması” ödülüne layık görüldü29 Haziran 2018 Cuma 12:26
  • Lokman Ertürk, ilçede esnaf ve vatandaşlara teşekkür ziyaretleri yaptı29 Haziran 2018 Cuma 09:57
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim