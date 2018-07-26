Kahramankazan, Avrupa Gençler Bocce Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak

Türkiye’de bocce sporunun merkezi olan Kahramankazan, 1-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Gençler Bocce Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

Şampiyona öncesinde Bocce Kadın ve Genç Milli Takımı sporcuları Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti.

Kahramankazan 1-4 Ağustos’ta düzenlenecek Avrupa Bocce Gençler Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Şampiyonaya birçok Avrupa ülkesinin milli takımları katılacak. Şampiyona Türkiye’nin ilk bocce salonu olan ve Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılan Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Anlamlı ziyaret

Şampiyona öncesinde Bocce Genç ve Kadın Milli takımı sporcuları tarafından anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Milli sporcular Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti. Milli sporcularla yakından ilgilenen Ertürk, şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek sporculara başarılar diledi.

Bel kemiğiyiz

Başkan Ertürk, bocce sporunda Kahramankazan'ın ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’deki ilk müstakil bocce tesisleri ilçemizde kuruldu. Türkiye'de bocce sporunun ve bocce milli takımının bel kemiğini oluşturuyoruz. Yetiştirdiğimiz sporcular yalnızca ilçemizi değil, bocce milli takımında ülkemizi de temsil ediyor. Kahramankazan Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.